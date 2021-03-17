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Dünya İzlanda’da, 3 haftada 50 binden fazla deprem oldu
Dünya

İzlanda’da, 3 haftada 50 binden fazla deprem oldu

İzlanda’nın güney batısında bulunan Reykjanes Yarımadası'nda son 3 haftada 50 binden fazla deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 15:25:00 -
İzlanda’da, 3 haftada 50 binden fazla deprem oldu

BBC’nin haberine göre, İzlanda Meteoroloji Ofisi, ülkenin güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası’nda kaydedilen en büyük depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu ve 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde büyüklüğü 5'in üstünde 2 depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, Reykjanes Yarımadası’nda son 3 haftada 50 binden fazla deprem olduğunu belirtti.

Bilim adamları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda’da, son günlerde yaşanan depremlerin volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

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