0553 313 94 23

İzinsiz kayıt yapan Google’a bir şok daha! Cezası arttırıldı

Sokak Görünümü Servisi için sokaklardaki görüntüleri alırken, bir yandan da çevresindeki tüm WiFi şifrelerini de izinsiz kaydeden Google'a verilen para cezası artırıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:54
İzinsiz kayıt yapan Google’a bir şok daha! Cezası arttırıldı

Sokak Görünümü (Street View) servisi içinde kullanılan görüntüleri toplarken çevredeki tüm WiFi şifrelerini izinsiz kaydettiği ortaya çıkan Google'a verilen para cezası artırıldı.

Google Sokak Görünümü Servisi ile dünya genelinde pek çok sokak ve caddeyi fotoğrafladı. Uygulamayı kullanan kullanıcılar ise sanki o sokaklarda yürüyormuş gibi sanal bir gezinti yapabiliyor.

Ancak Google'ın sokaklardaki görüntüleri alırken, bir yandan da çevresindeki tüm WiFi şifrelerini de izinsiz kaydettiği ortaya çıktı.

2007- 2010 yılları arasında gerçekleşen ve 30 ülkeyi kapsayan olay sonrası Google 'yanlışlıklaoldu' şeklinde açıklama yaptı ancak şirketin bilinçli olarak araçlarına bu yazılımı kurduğu tespit edildi.

Olay sonrası ABD'de 38 eyalette ortak açılan dava sonucunda Google 7 milyon dolarlık cezaya çarptırılırken şirketin veri toplama programını sonlandırması istendi. Şirket ise bu talebin üzerine kaydettiği tüm verileri sildiğini duyurdu.

Ancak söz konusu cezayı yeterli bulmayan davacıların ısrarı sonucunda 2010 yılından bugüne uzayan süreçte sona gelindi. Google, toplamda 13 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:54
  1. Google Street View
  2. Street View uygulaması
  3. Street View
  4. Google
  5. Google Sokak Görünümü Servisi
  6. WiFi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NEÜ’de Helal Belgelendirme Fırsatlar ve Güçlükler Çalıştayı gerçekleştirildi
    1. NEÜ’de Helal Belgelendirme Fırsatlar..
    2. İnşaat güven endeksi yüzde 3.8 yükseldi
    3. Brezilya'da Yüksek Mahkemeden "İran..
    4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken..
    5. Ardahan'dan diğer illere kurbanlık..
    6. Çekici yüzün sırrı: ‘Çene dolgusu’
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu..
    8. Ankara Eczacı Odasından Bakan Koca’ya..
    9. Erkan Yalçın: Yüzme eğitimi zorunlu..
    10. Döviz kurları
    11. İdlib'de pazar yerine hava saldırısı:..
    12. Uyuşturucu zanlıları adliyede
    13. Akhisar’ın da çöp sorunu tarih olacak
    14. Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuk 9..
    15. Kurbanlık hayvan alırken bunlara..
    16. Kurban Bayramı öncesi jandarma..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs’ta..
    18. Köstebek tabancası elinde patlayan..
    19. ‘5 yıllık hedefleri aştık’
    20. (Özel) Köylütarlasını domuzlardan..
    21. Yılmaz Çiftçi kimdir, nereli? CTE..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şu anda..
    23. Çavuşoğlu, Tayland’da
    24. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi..
    25. Başkan Altay: "Belediyelerimiz..
    26. Şemdinli’de silah ve mühimmat ele..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Obama..
    28. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    29. 30 ülke gezen mühendis, huzuru..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F35 vermiyor..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor