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İyilik Derneği, Afrika’nın derdine süt keçileri ile koşuyor

Afrika’da yardım kolisi dağıtmak yerine kalıcı geçim kaynakları oluşturmak için harekete geçen İyilik Derneği, Nijer ve Burkina Faso’daki yoksul ailelere süt keçileri dağıtmaya başladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:35
İyilik Derneği, Afrika’nın derdine süt keçileri ile koşuyor

Afrika’da yardım kolisi dağıtmak yerine kalıcı geçim kaynakları oluşturmak için harekete geçen İyilik Derneği, Nijer ve Burkina Faso’daki yoksul ailelere süt keçileri dağıtmaya başladı.



Uzun zamandır açlık, kuraklık ve iç savaşlarla mücadele etmeye çalışan Afrika kıtasında sürdürülebilir projelere hız veren İyilik Derneği, Afrikalı ailelere süt keçisi hediye ediyor. Afrika’da yoksulluğa karşı istihdam alanı oluşturmak isteyen dernek, kıtanın en fakir ülkeleri arasında bulunan Nijer ve Burkina Faso’daki yoksul ailelere dağıtmak üzere süt keçisi projesini hayata geçirdi. İyilik Derneği, süt keçisi yetiştirip geçimini bu yolla sağlamak isteyen Afrikalı ailelere 3 adet süt keçisi veriyor.



Afrika için 1 süt keçisi 400 TL


Sürdürülebilir bir istihdam alanı olan hayvancılığın Afrika’daki gelişimine katkı yapmak isteyen dernek, çok sayıda yardım gönüllüsünün süt keçisi bağışını ailelere ulaştırıyor. Kampanyaya katılmak isteyen yardımseverler, 400 TL bağışta bulunarak Afrikalı aileler için bir geçim kapısı kurulmasına katkı verebiliyor.



"Afrika’da geçim kaynaklarını sürekli hale getirmeye çalışıyoruz"


Derneğin Genel Başkanı Ahmet Turan Koçer, bu kampanyayla Afrika’da geçim kaynaklarını sürekli hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.


Kampanyanın istihdam dışında çok önemli bir misyonu da olduğunu belirten Koçer, o misyonu şu sözlerle anlattı: "Yapılacak süt keçisi bağışları sayesinde Afrikalı ailelerin kendilerine olan inançları artacak ve geleceğe güvenle bakacaklar. Süt keçisi kampanyası, kalıcı geçim kaynağı sağlamak adına bizim için oldukça önemli bir proje. Bağışçılarımız sayesinde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerini güldürmekten ve onların geleceğine umut olmaktan mutluluk duyuyoruz".



İhtiyaç sahibi ailelere 2 dişi 1 erkek keçi veriliyor


Koçer, derneğin bağışladığı keçilerin ailede kadına teslim edildiğine dikkat çekerek aynı zamanda ailenin peynir, süt ve yoğurt ihtiyacını da karşılaması için de katkı sağlandığını vurguladı. İhtiyaç sahibi ailelere iki dişi bir de erkek keçi verildiğini söyleyen Koçer, "Bin 200 TL tutarındaki üç keçiyle Afrikalı bir ailenin kendi kendini geçindirme imkanı doğuyor" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:35
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