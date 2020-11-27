İyice köşeye sıkıştı! Paşinyan ne yapmaya çalışıyor?

Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ'daki provokasyonları sürdürürken, Azerbaycan'ın karşı saldırısı ile ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, halk ve muhalefetin hedefinde.

Paşinyan'ın cepheye gönderip hala haber alınamayan yüzlerce Ermeni için öfke artarken, sıkıyönetim koşulları halkı bezdirmiş durumda. Ermenistan parlamentosunun, muhalefet partilerinin sıkıyönetimi kaldırma önerisini reddetmesi, bu öfkeyi daha da körükledi.

Rusya'nın Kommersant gazetesinin Erivan'daki kaynaklarına dayandırdığı bir habere göre, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sona ermesine rağmen, iktidar bloğu 'bir savaş tehdidi var' bahanesiyle sıkıyönetimi ve baskıyı sürdürüyor.

Kaynaklar, böyle bir kararın gerçek nedeninin tamamen farklı olduğuna ikna olduklarını belirtiyor: Protesto gösterilerini dağıtmak için yasal bir gerekçeye sahip olmak için, yetkililerin sıkıyönetimlere ihtiyacı var.

Kommersant'a açıklamalarda bulunan Müreffeh Ermenistan Partisi Parlamento Sekreteri Arman Abovyan, şöyle konuştu:

"Egemen seçkinlerin ve Nikol Paşinyan'ın sıkıyönetimi kaldırmayı reddetmeleri tek bir amaç içindir: Sıkıyönetim sınırlamalarından kaynaklanan halk hoşnutsuzluğunu azaltmak için iktidarı elinde tutmak. Yönetici elitin gitmesi artık bir devlet güvenliği meselesidir. Nikol Paşinyan'ın gitmesi gerekiyor."

Siyaset bilimci Hrant Mikaelyan da, muhalefetin bakış açısına katılıyor.

Paşinyan, muhalifleri yasal olarak tutuklayabilmek ve gücü elinde tutmak ve mitingleri dağıtabilmek için sıkıyönetim uyguluyor.

Bu arada iktidar bloğu, silahlı çatışmaların tekrar çıkabileceğini söylüyor. Benim Adımım İttifakı üyelerinden Mikael Zolyan'a göre, üç liderin imzaladığı ateşkes bildirisi büyük çaplı savaşı sona erdirse de, çatışma bölgesindeki durum hala büyük ölçüde istikrarsızlığını koruyor.

Zolyan, "Henüz pek çok sorunun çözülmediği gerçeği ışığında, periyodik olarak çeşitli olaylar ortaya çıkmaktadır ve çatışma bölgesinde provokasyonlar mümkündür" dedi.

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