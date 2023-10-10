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Siyaset İyice kayışı kopardılar! CHP’nin Demirtaş'a demediği sadece bu kalmıştı
Siyaset

İyice kayışı kopardılar! CHP’nin Demirtaş'a demediği sadece bu kalmıştı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 16:32:00 - 2023-10-10 16:48:33

Seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP'de, 38'inci Olağan Antalya İl Kongresi'ne katılan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Garip Erdoğan, "Bizim Türkiye'de toplumsal hayata bakış açışımızı, yerel yönetimlerdeki yönetim biçimimizi, bu ülkede yaşayan, mağdur edilmiş, sistem dışına itilmiş, Kürtlerle buluşacak politikaları üretmediğimiz sürece başarısızlık kaçınılmazdır. Buradan Selahattin Demirtaş'ı saygıyla anıyorum, buradan Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorum" dedi.

CHP'nin 38'inci Olağan Antalya İl Kongresi, Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde yapıldı. 647 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut başkan Nuri Cengiz'in yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi eski Antalya Milletvekili ve bir dönem CHP Antalya İl Başkanlığı ve Kumluca İlçe Belediye Başkanlığı görevlerini sürdürmüş olan Nail Kamacı yarıştı. Yapılan sayımın ardından resmi olmayan sonuçlara göre mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz 208 oy alırken, Nail Kamacı 390 oy aldı. Bu sonucun ardından Kamacı CHP'nin yeni il başkanı oldu.

Kurulda konuşan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Garip Erdoğan, "25 yıldır baskılara, zulme, işkenceye toplumsal bir muhalefeti oluşturamadığımız gibi buna bir önderlik de yapamadık. Şimdi Grup Başkan Vekilime soruyorum. Türkiye'de toplumsal muhalefete önderlik yapacak iki şeydi. Birisi siyasal önderlik oluşturamamışız demek ki. İkincisi örgütsel dinamiktir onu da maalesef oluşturamamışız, içini boşaltmışız. Kim diğerinden daha az günahkardır, tartışmak lazım. Ben 40 aydır Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev yapıyorum. Burada vallahi billahi şu tanıtılan misafirlerin arasında anılmıyoruz bile böyle bir kural olur mu, böyle bir kurum olur mu? Bu doğru değil bir. Kendi iç hukukuna saygılı değiliz iki, üçüncüsünü söylüyorum Türkiye'de siz Yeşil Sol deyin, HDP deyin, devrimciler deyin, demokratlar deyin, yan yana gelmediği sürece iktidar size hayaldir, hayaldir, hayaldir. Başka bir şey daha diyeceğim, bütün belediye başkanlarım buradadır. Sizinle ticaretim olmaz, işim olmaz. Eyvallahım da olmaz" açıklamasında bulundu.

"Selahattin Demirtaş'ı saygıyla anıyorum"

İktidarın 25 yıldır oyunu arttırdığını muhalefetin ise oyunu düşürdüğünü anlatan Erdoğan, "Bunu sorgulamak bizim işimiz değil, mesele Kemal gitsin Ahmet gelsin meselesi değil. Sorunu incelememiz gerekmiyor mu? AKP'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı incelememiz gerekir. Tez olur üniversitede bize tez olur ve dert olur. Kadro hareketi yerine lider hareketiyle bir yere varılmayacağını. Türkiye'de solun temel 4 tıkanıklığı vardır. Sosyalist ve devrimci hareket örgütsel politik zaaf yaşamıştır, egemen güçler yönetme biçimini değiştirmiştir. Siyasal İslam dünkü gibi değil sizin gibi geriletecek her bir örgütlülüğe sahiptir. Her yerde iktidar olmuşlardır. Bizim Türkiye'de toplumsal hayata bakış açışımızı, yerel yönetimlerdeki yönetim biçimimizi, bu ülkede yaşayan, mağdur edilmiş, sistem dışına itilmiş, Kürtlerle buluşacak politikaları üretmediğimiz sürece başarısızlık kaçınılmazdır. Buradan Selahattin Demirtaş'ı saygıyla anıyorum, buradan Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorum. Can Atalay'a selam gönderiyorum. Yarım kalmış hikayesi olanlara selam gönderiyorum. Bizim yarışımız birbirimizle değil" dedi.

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