İyice gözleri döndü! Şimdi de BM güçlerine saldırdılar

Terörist İsrail ordusu, Lübnan'da görev yapan BM güçlerine tankla saldırdı.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL) Pazartesi günü bir İsrail tankının barış gücü askerlerinin yakınına ateş açtığını söyledi ve bu tür saldırıların "rahatsız edici derecede yaygınlaştığı" uyarısında bulundu.

UNIFIL son aylarda İsrail'in birçok kez personelinin yakınına ya da personeline ateş açtığını bildirmişti.

Yapılan açıklamada, "UNIFIL barış gücü askerleri Pazartesi günü iki Merkava tankının İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki bir mevzisinden Lübnan'ın içlerine doğru hareket ettiğini gözlemledi" denildi.

 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış gücü askerleri irtibat kanalları aracılığıyla tankların faaliyetlerini durdurmalarını talep etti. Daha sonra tanklardan biri ana silahından üç mermi ateşledi ve iki mermi barış gücü askerlerinin yaklaşık 150 metre uzağına isabet etti. Barış gücü askerleri güvenlik amacıyla uzaklaşırken, tanklardan sürekli olarak lazer ile takip edildiler."

Açıklamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken UNIFIL'in İsrail ordusunu bölgedeki faaliyetleri konusunda önceden bilgilendirdiği kaydedildi.

"Barış gücü askerlerine yönelik bu tür saldırılar rahatsız edici bir şekilde yaygınlaşıyor" denilen açıklamada bu tür olayların durdurulması çağrısında bulunuldu.

Kasım 2024'te imzalanan ateşkes uyarınca İsrail'in kuvvetlerini Lübnan'ın güneyinden çekmesi gerekiyordu. Ancak İsrail ordusu stratejik olarak gördüğü beş bölgede varlık göstermeye devam ediyor ve Lübnan'a sürekli olarak saldırılar düzenliyor.

UNIFIL'in nihai görev süresi bu yıl sona eriyor ve gücün 2027'de Lübnan'dan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: Mepa News

