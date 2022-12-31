İyice abarttılar... Pele 'dikey' gömülecek!
Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi. Pele'nin cenaze töreni, 3 Ocak tarihinde Santos Stadyumu'nda düzenlenecek. Pele'nin vasiyeti üzerine Memorial Necropole Ecumenia'ya gömüleceği ve naaşının dikey olarak mezarda yer alacağı ifade edildi.
Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi. Pele'nin cenaze töreni, 3 Ocak tarihinde Santos Stadyumu'nda düzenlenecek. Pele'nin vasiyeti üzerine Memorial Necropole Ecumenia'ya gömüleceği ve naaşının dikey olarak mezarda yer alacağı ifade edildi.
Pele'nin cenaze töreni, 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenlenecek. Santos Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Pele'nin cenaze töreni Sao Paulo eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Santos kentindeki Urbano Caldeira Stadyumu'nda yapılacak. Törenin detaylarına ilişkin Brezilya basınında çıkan haberlerde, stadyumdaki törenin ardından Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Öte yandan Pele'nin cenazesinin Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in evine de götürüleceği bilgisi paylaşıldı.
VASİYETİ ÜZERİNE DİKEY GÖMÜLECEK
Ayrıca Pele, vasiyeti üzerine Memorial Necropole Ecumenia'ya gömülecek. Pele'nin naaşı dikey olarak mezarda yer alacak.