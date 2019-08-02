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İYİ Parti'yi sarsan karar! Ümit Özdağ duyurdu

İYİ Parti kongresi öncesi eski genel başkan yardımcısı Ümit Özdağ, genel idare kuruluna aday olmayacağını açıkladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 23:38
İYİ Parti'yi sarsan karar! Ümit Özdağ duyurdu

Yarın toplanacak olan İYİ Parti kongresi öncesi eski genel başkan yardımcısı Ümit Özdağ, genel idare kuruluna adaylığı konusunda flaş bir açıklama yaptı.

80 kişi olan Genel İdare Kurulu üyelerinin sayısını 50’ye indirme kararı alan İYİ Parti’de listeye girmek için yoğun kulisler sürüyor.

Habererk'in haberine göre, İYİ Parti genel kurul üyeleri için oluşturulan whatsapp hattına son mesajı Ümit Özdağ attı.

Aday olmayacağını belirten Özdağ’ın mesajı şöyle ;

“Çok değerli GIK üyelerimiz, bu grubu sizleri partimizin propaganda faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacı ile genel başkan yardımcısı olduğum dönemde kurmuştum. Genel başkan yardımcılığından istifa ettikten sonra grubun işlevi sona ermiş olmasına rağmen grup kapatılmadı. Yarın GİK üyeliklerimiz sona erecek. Bu whatsapp grubu yarın sabah kapatılacak. Yarın yeniden aday olacak değerli arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Yarın kurultayda GİK’e aday olmayacağım. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı sunarım Ümit Özdağ

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 23:38
  1. Ümit Özdağ
  2. İYİ Parti

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