İYİ Parti’yi karıştıran liste! İl başkanından tartışmaları alevlendirecek itiraf

CHP’nin ittifakı İYİ Parti’de sular durulmuyor. Gelen bir çarpıcı itiraf partide krizi başlatacak hamle oldu.

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda partinin en yetkili organı Genel İdare Kurulu için gündeme gelen 'Tercih edilmeyecek isimler' listesi ile ilgili tartışma sürerken partiyi karıştıracak bir itiraf geldi.

Hürriyet'in haberine göre, İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, listeyi kendisinin yaptığını söyledi.

Olay çıktı

Daha listeler çıkmadan, nazının geçtiği delegeye o listeyi verdiğini itiraf eden İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu partide olay oldu.

Milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimler olan listeyi hazırladığını aktaran Hocaoğlu, "Sayın Koncuk, siz ve Ümit Özdağ’ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir’’ dedi.

Baktığı yüze tükürmeyecek

Liste yukarıdan gelseydi, veren kişinin bu isimlerin olmadığını bilecek kadar zeki olduğunu söyleyen Hocaoğlu, bakacağı yüze tükürmeyeceğini ve tükürdüğü yüze de bakmayacağını söyledi.

‘Koltuk onların olsun’

Partinin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu’na (GİK) aday bile olmadığını belirten İsmail Koncuk’un “Koltuk onların, adamlık bizim olsun” sözleriyle başlattığı tartışma karışıklığa sebep olmuştu.