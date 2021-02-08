CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yeni kuracağı partiye katıldığını hatırlatan İnce, Meclis'te grup kuracak vekil sayısına ulaşacaklarını da söyledi. İnce yaptığı konuşmasında, "CHP’den istifa eden üç milletvekili arkadaşımız (Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel) Memleket Hareketi’ne katılmışlardır. Partimiz kurulunca, TBMM’de İYİ Parti’den sonra en çok vekili olan grup olacağız." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin İYİ Parti'den sonra en çok milletvekili sayısına sahip olacağını söylemesinin ardından İYİ Parti'nin milletvekili sayısı merak konusu oldu. Peki, İYİ Parti milletvekili sayısı kaç?

İYİ Parti'nin kaç milletvekili var?

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına kararını vermesi ve İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un partisinden istifa etmesinin ardından İYİ Parti milletvekili sayısı 38'den 36'ya düştü. Şuanda İYİ Parti'de 36 milletvekili bulunuyor. İşte İYİ Parti milletvekilleri ve görevleri...

Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 28 Şubat 1954 - Adana

Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Yüksek Lisans

Mesleği / Sanatı : Diş Hekimi

Görevi : Adana Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi

Av. Ayhan EREL

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ocak 1957 - Aksaray

Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Mesleği / Sanatı : Avukat

Görevi : Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi

Koray AYDIN

Doğum Tarihi - Yeri : 5 Kasım 1955 - Trabzon

Öğrenim Durumu : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği

Mesleği / Sanatı : Makine Mühendisi, Eski Bakan

Görevi : Ankara Milletvekili

İbrahim Halil ORAL

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Şubat 1958 - Bitlis

Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Mesleği / Sanatı : Eğitimci, İlahiyatçı

Görevi : Ankara Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi

Dr. Şenol SUNAT

Doğum Tarihi - Yeri : 2 Ekim 1956 - Manisa

Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü, Gazi Üniversitesi, Bitki Sitogenetiği Doktora

Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi

Görevi : Ankara Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi

Durmuş YILMAZ

Doğum Tarihi - Yeri : 23 Mart 1947 - Uşak

Öğrenim Durumu : Londra City Üniversitesi, Ekonomi Bölümü

Mesleği / Sanatı : Ekonomist, Merkez Bankası Eski Başkanı

Görevi : Ankara Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. Ayhan ALTINTAŞ

Doğum Tarihi - Yeri : 1958 - Yozgat

Öğrenim Durumu : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi

Görevi : Ankara Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi

Av. Hasan SUBAŞI

Doğum Tarihi - Yeri : 1950 - Antalya

Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Mesleği / Sanatı : Avukat, Eski Belediye Başkanı

Görevi : Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi

Av. Feridun BAHŞİ

Doğum Tarihi - Yeri : 2 Ocak 1959 - Antalya

Öğrenim Durumu : İstanbul Ünivertesi, Hukuk Fakültesi

Mesleği / Sanatı : Emekli Hakim

Görevi : Antalya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi

Aydın Adnan SEZGİN

Doğum Tarihi - Yeri : 13 Temmuz 1956 - Aydın

Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, Paris Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi, Yüksek Lisans

Mesleği / Sanatı : Emekli Büyükelçi

Görevi : Aydın Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi

Ahmet Kâmil EROZAN

Doğum Tarihi - Yeri : 14 Mart 1950 - Bursa

Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararsı İlişkiler

Mesleği / Sanatı : Emekli Büyükelçi

Görevi : Bursa Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ekim 1960 - Orhaneli

Öğrenim Durumu : Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi

Görevi : Bursa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Yasin ÖZTÜRK

Doğum Tarihi - Yeri : 5 Ekim 1972 - Denizli

Öğrenim Durumu : Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Mesleği / Sanatı : Makine Mühendisi

Görevi : Denizli Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi

Orhan ÇAKIRLAR

Doğum Tarihi - Yeri : 1954 - Edirne

Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Mesleği / Sanatı : Üst Düzey Yönetici

Görevi : Edirne Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı

Naci CİNİSLİ

Doğum Tarihi - Yeri : 28 Mayıs 1969 - İstanbul

Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü

Mesleği / Sanatı : İşletmeci

Görevi : Erzurum Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

Arslan KABUKÇUOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1957 - Nevşehir

Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Mesleği / Sanatı : Doktor

Görevi : Eskişehir Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. İmam Hüseyin FİLİZ

Doğum Tarihi - Yeri : 1950 - Gaziantep

Öğrenim Durumu : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi

Görevi : Gaziantep Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi

Dr. Aylin CESUR

Doğum Tarihi - Yeri : 1973 - Eskişehir

Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Mesleği / Sanatı : Doktor

Görevi : Isparta Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi ve Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi

Hayrettin NUHOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 25 Temmuz 1953 - Trabzon

Öğrenim Durumu : Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Devlet Mimar Mühendis Akademisi, İstanbul İşletme Fakültesi

Mesleği / Sanatı : İnşaat Mühendisi, İşletme Uzmanı

Görevi : İstanbul Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi

Ahmet ÇELİK

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Temmuz 1957 - Ağrı

Öğrenim Durumu : Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Bölümü

Mesleği / Sanatı : İş Adamı

Görevi : İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi

Ümit BEYAZ

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ekim 1971 - Gümüşhane

Öğrenim Durumu : Lise

Mesleği / Sanatı : İş Adamı

Görevi : İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. Abdul Ahat ANDİCAN

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Nisan 1950 - Afganistan

Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi, Eski Bakan

Görevi : İstanbul Milletvekili ve Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Üyesi

Yavuz AĞIRALİOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1972 - Trabzon

Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Mesleği / Sanatı : İş İnsanı

Görevi : İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili

Dr. Aytun ÇIRAY

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ocak 1957 - İzmir

Öğrenim Durumu : Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Mesleği / Sanatı : Doktor

Görevi : İzmir Milletvekili ve Dilekçe Komisyonu Üyesi

Dursun Müsavat DERVİŞOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Şubat 1960 - Ankara

Öğrenim Durumu : Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Mesleği / Sanatı : İşletmeci

Görevi : İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi

Dursun ATAŞ

Doğum Tarihi - Yeri : 1966 - Kayseri

Öğrenim Durumu : Hava Teknik Okulu

Mesleği / Sanatı : Emekli Hava Astsubayı, Eski Belediye Başkanı

Görevi : Kayseri Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi

Lütfü TÜRKKAN

Doğum Tarihi - Yeri : 5 Şubat 1959 - Üsküp/Makedonya

Öğrenim Durumu : Makedonya Goce Delcev Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Mesleği / Sanatı : İş Adamı

Görevi : Kocaeli Milletvekili, TBMM Grup Başkan Vekili ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

Fahrettin YOKUŞ

Doğum Tarihi - Yeri : 1958 - Konya

Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İş idaresi Bölümü

Mesleği / Sanatı : Ekonomi Bakanlığı Eski Bakan Müşaviri

Görevi : Konya Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi

Zeki Hakan SIDALI

Doğum Tarihi - Yeri : 25 Mart 1969 - Mersin

Öğrenim Durumu : Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Mesleği / Sanatı : İş Adamı

Görevi : Mersin Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi

Behiç ÇELİK

Doğum Tarihi - Yeri : 18 Şubat 1955 - Mersin

Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Yüksek Lisans

Mesleği / Sanatı : Emekli Vali

Görevi : Mersin Milletvekili ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. Metin ERGUN

Doğum Tarihi - Yeri : 23 Şubat 1963 - Muğla

Öğrenim Durumu : Selçuk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Doktora

Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi

Görevi : Muğla Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi

Ümit DİKBAYIR

Doğum Tarihi - Yeri : 15 Ağustos 1968 - Hendek

Öğrenim Durumu : Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesi

Mesleği / Sanatı : Sanayici, İş İnsanı

Görevi : Sakarya Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi

Erhan USTA

Görevi : Samsun Milletvekili

Bedri YAŞAR

Doğum Tarihi - Yeri : 12 Şubat 1963 - Gümüşhane

Öğrenim Durumu : Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Mesleği / Sanatı : İnşaat Mühendisi

Görevi : Samsun Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi

Enez KAPLAN

Doğum Tarihi - Yeri : 2 Şubat 1962 - Tekirdağ

Öğrenim Durumu : Lise Mezunu

Mesleği / Sanatı : İş Adamı

Görevi : Tekirdağ Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi

Dr. Hüseyin ÖRS

Doğum Tarihi - Yeri : 1964 - Trabzon

Öğrenim Durumu : KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Doktora

Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi

Görevi : Trabzon Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi