İYİ Parti'nin kaç milletvekili var?
Memleket Hareketi'ni başlatan ve yeni parti kurma hazırlıklarını tamamlayan Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Muharrem İnce istifa konuşmasında milletvekili sayısı İYİ Parti'den daha mı fazla olacak? İYİ Parti'nin kaç milletvekili var? İşte detaylar...
CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yeni kuracağı partiye katıldığını hatırlatan İnce, Meclis'te grup kuracak vekil sayısına ulaşacaklarını da söyledi. İnce yaptığı konuşmasında, "CHP’den istifa eden üç milletvekili arkadaşımız (Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel) Memleket Hareketi’ne katılmışlardır. Partimiz kurulunca, TBMM’de İYİ Parti’den sonra en çok vekili olan grup olacağız." ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce'nin İYİ Parti'den sonra en çok milletvekili sayısına sahip olacağını söylemesinin ardından İYİ Parti'nin milletvekili sayısı merak konusu oldu. Peki, İYİ Parti milletvekili sayısı kaç?
İYİ Parti'nin kaç milletvekili var?
Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına kararını vermesi ve İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un partisinden istifa etmesinin ardından İYİ Parti milletvekili sayısı 38'den 36'ya düştü. Şuanda İYİ Parti'de 36 milletvekili bulunuyor. İşte İYİ Parti milletvekilleri ve görevleri...
Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU
Doğum Tarihi - Yeri : 28 Şubat 1954 - Adana
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : Diş Hekimi
Görevi : Adana Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi
Av. Ayhan EREL
Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ocak 1957 - Aksaray
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Avukat
Görevi : Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi
Koray AYDIN
Doğum Tarihi - Yeri : 5 Kasım 1955 - Trabzon
Öğrenim Durumu : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği
Mesleği / Sanatı : Makine Mühendisi, Eski Bakan
Görevi : Ankara Milletvekili
İbrahim Halil ORAL
Doğum Tarihi - Yeri : 1 Şubat 1958 - Bitlis
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Eğitimci, İlahiyatçı
Görevi : Ankara Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi
Dr. Şenol SUNAT
Doğum Tarihi - Yeri : 2 Ekim 1956 - Manisa
Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü, Gazi Üniversitesi, Bitki Sitogenetiği Doktora
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Ankara Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi
Durmuş YILMAZ
Doğum Tarihi - Yeri : 23 Mart 1947 - Uşak
Öğrenim Durumu : Londra City Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Mesleği / Sanatı : Ekonomist, Merkez Bankası Eski Başkanı
Görevi : Ankara Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. Ayhan ALTINTAŞ
Doğum Tarihi - Yeri : 1958 - Yozgat
Öğrenim Durumu : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Ankara Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi
Av. Hasan SUBAŞI
Doğum Tarihi - Yeri : 1950 - Antalya
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Avukat, Eski Belediye Başkanı
Görevi : Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi
Av. Feridun BAHŞİ
Doğum Tarihi - Yeri : 2 Ocak 1959 - Antalya
Öğrenim Durumu : İstanbul Ünivertesi, Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Emekli Hakim
Görevi : Antalya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi
Aydın Adnan SEZGİN
Doğum Tarihi - Yeri : 13 Temmuz 1956 - Aydın
Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, Paris Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi, Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : Emekli Büyükelçi
Görevi : Aydın Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Kâmil EROZAN
Doğum Tarihi - Yeri : 14 Mart 1950 - Bursa
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararsı İlişkiler
Mesleği / Sanatı : Emekli Büyükelçi
Görevi : Bursa Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU
Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ekim 1960 - Orhaneli
Öğrenim Durumu : Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Bursa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Yasin ÖZTÜRK
Doğum Tarihi - Yeri : 5 Ekim 1972 - Denizli
Öğrenim Durumu : Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Mesleği / Sanatı : Makine Mühendisi
Görevi : Denizli Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi
Orhan ÇAKIRLAR
Doğum Tarihi - Yeri : 1954 - Edirne
Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Üst Düzey Yönetici
Görevi : Edirne Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı
Naci CİNİSLİ
Doğum Tarihi - Yeri : 28 Mayıs 1969 - İstanbul
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü
Mesleği / Sanatı : İşletmeci
Görevi : Erzurum Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Arslan KABUKÇUOĞLU
Doğum Tarihi - Yeri : 1957 - Nevşehir
Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Doktor
Görevi : Eskişehir Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. İmam Hüseyin FİLİZ
Doğum Tarihi - Yeri : 1950 - Gaziantep
Öğrenim Durumu : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Gaziantep Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi
Dr. Aylin CESUR
Doğum Tarihi - Yeri : 1973 - Eskişehir
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Doktor
Görevi : Isparta Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi ve Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi
Hayrettin NUHOĞLU
Doğum Tarihi - Yeri : 25 Temmuz 1953 - Trabzon
Öğrenim Durumu : Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Devlet Mimar Mühendis Akademisi, İstanbul İşletme Fakültesi
Mesleği / Sanatı : İnşaat Mühendisi, İşletme Uzmanı
Görevi : İstanbul Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi
Ahmet ÇELİK
Doğum Tarihi - Yeri : 1 Temmuz 1957 - Ağrı
Öğrenim Durumu : Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Bölümü
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi
Ümit BEYAZ
Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ekim 1971 - Gümüşhane
Öğrenim Durumu : Lise
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. Abdul Ahat ANDİCAN
Doğum Tarihi - Yeri : 1 Nisan 1950 - Afganistan
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi, Eski Bakan
Görevi : İstanbul Milletvekili ve Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Üyesi
Yavuz AĞIRALİOĞLU
Doğum Tarihi - Yeri : 1972 - Trabzon
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Mesleği / Sanatı : İş İnsanı
Görevi : İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili
Dr. Aytun ÇIRAY
Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ocak 1957 - İzmir
Öğrenim Durumu : Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Doktor
Görevi : İzmir Milletvekili ve Dilekçe Komisyonu Üyesi
Dursun Müsavat DERVİŞOĞLU
Doğum Tarihi - Yeri : 1 Şubat 1960 - Ankara
Öğrenim Durumu : Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Mesleği / Sanatı : İşletmeci
Görevi : İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi
Dursun ATAŞ
Doğum Tarihi - Yeri : 1966 - Kayseri
Öğrenim Durumu : Hava Teknik Okulu
Mesleği / Sanatı : Emekli Hava Astsubayı, Eski Belediye Başkanı
Görevi : Kayseri Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi
Lütfü TÜRKKAN
Doğum Tarihi - Yeri : 5 Şubat 1959 - Üsküp/Makedonya
Öğrenim Durumu : Makedonya Goce Delcev Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : Kocaeli Milletvekili, TBMM Grup Başkan Vekili ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Fahrettin YOKUŞ
Doğum Tarihi - Yeri : 1958 - Konya
Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İş idaresi Bölümü
Mesleği / Sanatı : Ekonomi Bakanlığı Eski Bakan Müşaviri
Görevi : Konya Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Zeki Hakan SIDALI
Doğum Tarihi - Yeri : 25 Mart 1969 - Mersin
Öğrenim Durumu : Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : Mersin Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi
Behiç ÇELİK
Doğum Tarihi - Yeri : 18 Şubat 1955 - Mersin
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : Emekli Vali
Görevi : Mersin Milletvekili ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. Metin ERGUN
Doğum Tarihi - Yeri : 23 Şubat 1963 - Muğla
Öğrenim Durumu : Selçuk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Doktora
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Muğla Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi
Ümit DİKBAYIR
Doğum Tarihi - Yeri : 15 Ağustos 1968 - Hendek
Öğrenim Durumu : Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesi
Mesleği / Sanatı : Sanayici, İş İnsanı
Görevi : Sakarya Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi
Erhan USTA
Görevi : Samsun Milletvekili
Bedri YAŞAR
Doğum Tarihi - Yeri : 12 Şubat 1963 - Gümüşhane
Öğrenim Durumu : Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Mesleği / Sanatı : İnşaat Mühendisi
Görevi : Samsun Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi
Enez KAPLAN
Doğum Tarihi - Yeri : 2 Şubat 1962 - Tekirdağ
Öğrenim Durumu : Lise Mezunu
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : Tekirdağ Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi
Dr. Hüseyin ÖRS
Doğum Tarihi - Yeri : 1964 - Trabzon
Öğrenim Durumu : KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Doktora
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Trabzon Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi