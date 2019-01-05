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İYİ Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu

Yerel seçimlerde CHP ile işbirliği yapacak olan İYİ Parti, ittifakın dışında kalan 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkan adayını daha açıkladı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:26
İYİ Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu

31 Mart seçimlerinde, birçok bölgede CHP ile işbirliği yapacak olan İYİ Parti, 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İYİ Parti, Aksaray'dan Özhan Türemiş, Ardahan'dan Mete Özdemir, Bayburt'tan Yunus Özyılmaz, Düzce'den Ömer Küçük, Karaman'dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis'ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt'ten Ahmet Özgür'ü aday gösterdi.

İşte İYİ Parti'nin aday gösterdiği 99 ismin tamamı:

Ayrıntılar Geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:26
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Ardahan
  4. Karaman
  5. Bayburt
  6. Aksaray
  7. Siirt
  8. son dakika
  9. Politika
  10. Güncel
  11. İYİ Parti
  12. CHP

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