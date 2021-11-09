İyi Partili vekilin bu beğenisi ortalığı karıştıracak
İyi Parti Milletvekili Feridun Bahşi, twitter’da yapılan “Burası Kürdistan" diyene karşı tahammül, tolerans gösterip; ‘Demirtaş'ın kahvaltı teklifini nasıl kabul ettiniz.’ diyen şehit ağabeyine sinkaflı küfür etmek hangi ahlaka- izana sığar?” tepkisini beğenip destekleyerek herkesi şaşırttı.
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına kullandığı küfürlü ifadeler gündemdeki yerini korurken, edepsiz vekile İyi Parti içinden örtülü de olsa bir tepki geldi. İyi Parti kurucularından TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, twitter’da yapılan “Burası Kürdistan" diyene karşı tahammül, tolerans gösterip; ‘Demirtaş'ın kahvaltı teklifini nasıl kabul ettiniz.’ diyen şehit ağabeyine sinkaflı küfür etmek hangi ahlaka- izana sığar?” tepkisini beğenip destekleyerek herkesi şaşırttı.