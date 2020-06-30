İYİ Partili Özdağ, Ankara'daki bir okulun Çiğiltepe olan isminin değiştirilmesine tepki gösterdi

TBMM - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Büyük Taarruz'un önemli kişilerinden Reşat Çiğiltepe'nin isminin, Ankara'da verildiği bir okuldan kaldırılmasına tepki göstererek bu yanlıştan dönülmesini istedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk milletinin tarihi değerlerinin önemine değinerek Büyük Taarruz sırasında Çiğiltepe'yi almak için 75. Tümen'in, Albay Reşat'ın komutasında savaştığını anımsattı.

Başkomutan Mustafa Kemal'e saat 12.00'de Çiğiltepe'yi alacağını söyleyen ancak söylediği saatte bunu gerçekleştiremediği ve sözünü yerine getiremediği için intihar eden Reşat Albay'ın askerlerinin 45 dakika sonra Çiğiltepe'yi düşmandan temizlediğini anlatan Özdağ, TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırılan Reşat Albay'a daha sonra Çiğiltepe soyadı verildiğini dile getirdi.

Ankara Mamak'ta, Çiğiltepe Lojmanları içindeki ortaokul ve ilkokulun Çiğiltepe adında olduğunu dile getiren Özdağ, ancak geçen günlerde Milli Eğitim Vakfına adına para bağışlanan ve kendisi de vefat eden Turan Polat'ın isminin bu okullardan birine verildiğini söyledi.

Özdağ, Milli Eğitim Bakanlığının isim değişikliği gerçekleşene kadar yaşananlardan haberi bulunmadığını ileri sürerek "Çiğiltepe Okulunun isminin üç kuruş için değiştirilmesinden sonra anladık ki bazı yöneticiler hala Türk İstiklal Harbi'nin değerini anlamamış. Büyük Taarruz'da Çiğiltepe'de dökülen kanların değerini bilmiyorlar. Umarım Ankara Milli Eğitim Müdürü, Reşat Çiğiltepe'nin, İstiklal Savaşı şehit ve gazilerimizin aziz ruhlarını daha fazla incitmek konusunda ısrarcı olmaz ve bu yanlış adımı örtmek için bahaneler üretmeyerek doğruyu yapar." diye konuştu.

Özdağ, söz konusu okula şerefli isminin iade edilmesini istedi.

Özdağ, Rize Fındıklı'da da benzer bir durum yaşandığını öne sürerek Fındıklı Belediyesinin Fındıklı Millet Bahçesi adını 100. Yıl Atatürk Parkı olarak değiştirme kararı aldığını belirtti. Fındıklı Kaymakamlığının bu kararı kamu yararı olmadığı gerekçesiyle reddettiğini ifade eden Özdağ, İçişleri Bakanlığınca da Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ümit Özdağ, bu soruşturmanın ayıbıyla tarihe geçileceğini savundu.



