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Aktüel İYİ Partili Okutan'dan, Türk gemisinin aranmasına "hukuka aykırı, zorba tavır" tepkisi:
Aktüel

İYİ Partili Okutan'dan, Türk gemisinin aranmasına "hukuka aykırı, zorba tavır" tepkisi:

"Buna hakları yok. Bu bir orman kanunu. Bunun tekrar etmemesi gerekiyor. Bu uluslararası hukuka aykırı, tamamen zorba bir tavır" - "Doğu Akdeniz'deki aramalarımıza, Navtex ilanlarımıza yönelik Batı'nın tutumlarını yanlı buluyoruz. Bunu da onların bir halkası olarak değerlendiriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:32:12 -
İYİ Partili Okutan'dan, Türk gemisinin aranmasına "hukuka aykırı, zorba tavır" tepkisi:

ANKARA (AA) - ESİN IŞIK - İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, Akdeniz'de Türk gemisinin hukuk dışı aranmasını kınadıklarını belirterek, "Buna hakları yok. Bu bir orman kanunu. Bunun tekrar etmemesi gerekiyor. Bu uluslararası hukuka aykırı, tamamen zorba bir tavır." dedi.

Okutan, AA muhabirine, Türkiye'nin "Roseline-A" adlı ticari gemisinin, Yunan komutanın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen İrini Operasyonu'nda görevli Alman fırkateyni tarafından Doğu Akdeniz'de durdurularak aranmasına ilişkin açıklama yaptı.

Aramanın normal karşılanamayacağını belirten Okutan, son dönemlerde Türkiye'nin Batılı müttefikleri tarafından bu ve buna benzer haksız yaklaşımlara tabi tutulduğunu söyledi.

Okutan, "Bilhassa Doğu Akdeniz'deki aramalarımıza, Navtex ilanlarımıza yönelik Batı'nın tutumlarını yanlı buluyoruz. Bunu da onların bir halkası olarak değerlendiriyoruz. Yunanistan ile ilişkilerde Almanya'nın aracılığıyla hukuka bağlı ve barışa yakın olduğumuzu göstermek bakımından birtakım elastikiyetler gösterdik. Ama bunlar tahammül edilecek şeyler değil, devamının gelmemesi gerekiyor." dedi.

-"Yunanistan'ın politikaları adına hareket ediyorlar"

Türkiye'nin Libya ve Orta Doğu ile tarihi ve kültürel bağlarına dikkati çeken Okutan, şöyle devam etti:

"Bizim Libya ve Orta Doğu ile Fransa, İngiltere, Amerika ve Rusya'dan daha öte bağlarımız var. Kültürel bağlardan güvenlik bağlarına kadar. Biz Libya ile bu manada ilgileniyoruz. Bir emperyal zihniyetle değil, Türkiye'nin güvenliği bakımından ilgiliyiz. Libya ve Suriye'deki güvensizlik bizi doğrudan ilgilendirir. Türkiye bu haklarını korumak ve buralara hassasiyet göstermek zorunda. Bu noktada bizim eksikliğimizden çok, Batılı dostlarımızın gerçeği bildiği halde bile olayları çarpıtması var. Bilhassa Yunanistan-Türkiye dengesi noktasında AB üyesi olması münasebetiyle Yunanistan'ın politikaları adına hareket ediyorlar."

Bunun sürdürülemez olduğunu vurgulayan Okutan, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını doğru buluyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Gerek Kıbrıs gerekse petrol aramalarıyla ilgili hususlardaki politikaları destekliyoruz." diye konuştu.

-"Esefle, şiddetle kınıyoruz"

Okutan, Türk gemisinin aranmasını kınadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Buna hakları yok. Bu bir orman kanunu. Bunun tekrar etmemesi gerekiyor. Ne Libya resmi hükümetinin ne bizim hükümetin ne de gemi kaptanının iznini almadan gemiye çıkıyorlar. Bu uluslararası hukuka aykırı, tamamen zorba bir tavır. Gemi bizim bayrağımızı taşıyor. Bu haliyle bizden izin almaları lazım. Gemi kaptanına 'yükünüz nedir?' diye sorabilirler. Bu da geçilmiş, personel bir tarafa toplanmış, tam anlamıyla zorba bir uygulama gerçekleştirilmiş. Bunu esefle, şiddetle kınıyoruz."


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