0553 313 94 23

İYİ Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Manisa’da İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi Reşide Sağlam, partisinden istifa etti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:57
İYİ Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Manisa’da İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi Reşide Sağlam, partisinden istifa etti.


31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Millet İttifakı listesinden İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi seçilen Reşide Sağlam, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Oy veren, vermeyen tüm seçmenlere teşekkür eden Sağlam, “Salihli İYİ Parti İlçe Başkanı ve yönetimde bulunan bazı kişiler ile yaşamış olduğum fikir çatışmalarından dolayı İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum” dedi. Sağlam, görevine ise bağımsız belediye meclis üyesi olarak devam edeceğini söyledi.


Öte yandan, Reşide Sağlam’ın partisinden istifa etmesiyle, İYİ Parti’nin Salihli Belediye meclisindeki üye sayısı ise 3’e düşmüş oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı
    1. Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı
    2. ABD ile İngiltere, Bağdadi için..
    3. Organ bağışçıları için mevlit
    4. Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
    5. Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal..
    6. Avcı'nın Beşiktaş'taki maaşı dudak..
    7. MSB'den açıklama! 'Hedef tam isabetle..
    8. Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev
    9. TİKA'dan Bakü'de iftar
    10. TBMM Genel Kurulu
    11. Torba teklif TBMM Genel Kurulunda..
    12. Kamyonette sıkışanları kurtarmak için..
    13. MGK, “Pençe Harekâtı”nı masaya yatırdı
    14. Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda..
    15. MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
    16. "İran'ın BAE'deki petrol tankerlerine..
    17. TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır?..
    18. Bayramda misafirleriniz için..
    19. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    20. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
    21. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
    22. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
    23. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
    24. Bulanık’taaşevi hizmete açıldı
    25. TBMM Başkanı Şentop'tan PMD'yi ziyaret
    26. İşadamı Akcan’dan Kadir Gecesi mesajı
    27. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    28. MEB'in "Anadolu Masalları Projesi"..
    29. Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
    30. Başkan Yıldırım’dan Kadir Gecesi mesajı
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz