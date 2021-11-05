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Siyaset İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki! AK Parti 'Affedilmeyecek bir çirkinliktir' diyerek çağrıda bulundu
Siyaset

İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki! AK Parti 'Affedilmeyecek bir çirkinliktir' diyerek çağrıda bulundu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir” diyerek Türkkan'a 'özür dileme' çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 23:02:00 - 2021-11-05 23:14:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Gazi Meclis’imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bingöl'de esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti

Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye sinkaflı sözlerle küfretti.

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Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Ömer Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazi Meclis’imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapan kişi Şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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