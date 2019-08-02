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İYİ Partili Lütfü Türkkan 'Seçime hazırlanın' deyip tarih verdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere çağrısını değerlendiren İYİ Partili Lütfü Türkkan "Kasım'da seçime hazırlanın" dedi.

02 Ağustos 2019 Cuma 08:31
İYİ Partili Lütfü Türkkan 'Seçime hazırlanın' deyip tarih verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3-4 Ağustos'ta yapılacak İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı'na değinerek İYİ Partilileri MHP'ye davet etti. Bahçeli'nin bu çağrısını yorumlayan İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan "Kasım'da seçime hazırlanın" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mayıs ayında yapılan tüzük kurultayındaki bazı değişiklikleri hayata geçirebilmek için 4. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirecek olan İYİ Partililere çağrıda bulundu.

İYİ Parti'nin kuruluş sürecine vurgu yaptı

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Kasım 2015'ten sonra ağır ve sancılı parti içi meselelerle biteviye meşgul edildiğimiz inkar edilemeyecek bir vakıadır. Bu vahim sürecin travmalarına ve makus sonuçlarına her dava arkadaşımız farklı dozajda muhatap kalmıştır. Yaşananlar üzücüdür, hüzünlüdür, ibret vericidir."

MHP'den kopan dava arkadaşlarımız 25 Ekim 2017'de İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Ancak geçmişte birlikte yürüyüp, beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı aradıklarını bulamamışlar veya kenara itilmişlerdir. Yola çıkılanlar yolda bulunanlara değişilmiştir."

"MHP'ye dönün" çağrısı

"3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır.Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.

Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır."

Erken seçim yorumu

İYİ Parti Milletvekili Türkkan da Bahçeli'nin sözlerini "Herkes soruyor 'Neler oluyor' diye. Kasım'da seçime hazırlanın!" diyerek yorumladı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 08:31
  1. Kocaeli
  2. MHP
  3. Devlet Bahçeli
  4. İYİ Parti

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