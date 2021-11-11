  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlandı
Gündem

İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlandı

Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında vekil dokunulmazlığının kaldırılmasına dair fezleke hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 16:45:00 -
İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlandı

Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cinnetin sebebi omurgasız siyaset
Siyaset

Cinnetin sebebi omurgasız siyaset

Cumhurbaşkanını İsrail devlet başkanıyla bir tutan, HDP/PKK’lı Demirtaş’la kahvaltı için randevulaşıp gizli anayasa görüşmeleri yapan, Kaval..
Eski tetikçisi Mine Kırıkkanat yıllar sonra döküldü... Aydın Doğan o Cumhurbaşkanı’nı ayağına çağırdı!
Gündem

Eski tetikçisi Mine Kırıkkanat yıllar sonra döküldü... Aydın Doğan o Cumhurbaşkanı’nı ayağına çağırdı!

Bir dönem “Hükümeti ben kurar, ben yıkarım” diyen Aydın Doğan’ın eski işçisi Mine Kırıkkanat, Doğan’ın o dönem yeni seçilen cumhurbaşkanı Ah..
Huawei'den Türkiye ile ilgili yeni karar
Teknoloji

Huawei'den Türkiye ile ilgili yeni karar

Çinli teknoloji devi Huawei, Türkiye’ye yönelik yatırım konusunda önemli bir adıma daha imza attı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay