İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlandı
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında vekil dokunulmazlığının kaldırılmasına dair fezleke hazırlandı.
Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.
Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.