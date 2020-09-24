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Siyaset İYİ Parti'li Lütfü Türkkan: AK Parti seçimleri kaybedecek
Siyaset

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan: AK Parti seçimleri kaybedecek

AK Parti’yle ilgili söylemleriyle gündemde tutunmaya çalışan İYİ Parti’den yeni bir açıklama daha geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye’nin yeni bir seçime gitmesi durumunda AK Parti’nin yenileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:23:00 - 2020-09-24 18:27:32
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan: AK Parti seçimleri kaybedecek

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye’de bir seçim olursa AK Parti’nin yenileceğini söyledi.Türkkan’ın bu söylemleri üst üste seçimleri kaybetmesine rağmen her seferinde AK Parti’nin yenileceğini söyleyen CHP zihniyetini hatırlattı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP'nin seçim yalanları İYİ Parti'ye geçti

Yapılan seçimlerle AK Parti’ye karşı üst üste kayıp yaşayan muhalifin söylemleri bu sefer kendini İYİ Parti’de gösterdi. İYİ Parti’li Lütfü Türkkan, “Türkiye, nefes alabilmek ve içinde bulunduğu şartlardan kurtulmak için 2021 yılı içerisinde bir erken seçime gidecektir.” ifadelerini kullandı.

Beyin yakan seçim analizi

Her konuyu dolara bağlayarak AK Parti'yi eleştiren ancak millete hizmet etmek konusunda bir adım dahi atamayan muhalifin 'seçim analizi' yine akıllara durgunluk verdi. Hükümetin mega projelerini ve yerli sanayideki atılımına sağır kalan Türkkan konuşmasının devamında, "Çözüm yerine sorun üreten AK Parti iktidarı, 2023’e kadar ülkeyi yönetemeyeceğini biliyor." ifadelerini kullandı.

Bu söylemler CHP'de her seçim öncesi yapılan 'AK Parti seçimleri kaybedecek' beklentisi İYİ Parti'de hız kaybetmeden devam ettiğini gösterdi. Ancak yapılan anketler de 18 yıldır halkın oylarıyla iktidarda kalmayı sürdüren AK Parti'nin yeni bir seçim olursa yine kazanacağı gösteriyor.

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