İyi Parti’li kurucular MHP saflarına katıldı

İyi Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri, 150 partili ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde mevcut Başkan Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü’yü, Çukurova’da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş’ı, diğer tüm ilçelerde de yine Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleme kararı alarak topluca Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüş yaptılar.

MHP Cumhur İttifakı Çukurova Belediye Başkan Adayı Eğitimci Yusuf Baş’ın seçim ofisinde yapılan açıklamada, MHP Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ da hazır bulundu.İyi Parti Adana İl Kurucular Kurulu Üyeleri Enver Aydın, Abdullah Kepir, Gülşah Boğa, Kürşat Aktaş ile beraberinde 150 İyi Partili üç hilal rozeti taktılar.

150 İyi Partili adına açıklama yapan Enver Aydın, “Demokrasilerde partilerin ittifak yapması normaldir ama bu seçimde terör örgütünün siyasi uzantıları ile işbirliği yapmak, ittifaklar kurmak, milli vicdanın kabul edeceği bir durum değildir. Diğer illerde olduğu gibi HDP’li belediye meclis üyeleri adayları Adana’da da resmen Millet İttifakı’nın listelerinde yer almıştır. Bu gerçeği bizzat HDP’liler görüntülü sesli olarak ilan etmişlerdir" dedi.

"Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya kimsenin hakkı yok"

Enver Aydın “Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hiç kimsenin hakkı olamaz. HDP ile yapılan ittifakı içimize sindirmemiz mümkün değildir. Üç beş koltuk için böylesi bir çirkinliğe bulaşmanın bu dünyada da ahrette de cezası çetindir. Daha fazla sabredemedik ve yuvamıza dönmem kararı aldık. Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nde Hüseyin Sözlü’yü, Çukurova’da ise Yusuf Baş’ı, diğer ilçelerde de yine Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Sarıçam’da İyi Parti kurucularından 4’ü ilçe başkan yardımcısı toplam 15 yönetici, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi’ne katılmışlardı.