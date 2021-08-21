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Gündem

İYİ Partili ismin saldırıya uğradığı an!..

Ümit Özdağ, İYİ Parti'de siyaset yaptığı dönemde İstanbul İl Başkanı Buğra Kavnuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklamıştı. HDP ile de iyi ilişkileri bulunan Buğra Kavuncu dün bir şahsın saldırısına uğradı. Yumruk yiyen Kavuncu bir süre yerden kalkamadı. Olay anının en net görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 11:52:00 -

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu darp edildi. Sadece provokasyonla siyaset gündemine gelebilen FETÖ şaibeli Kavuncu, Halk TV’de katıldığı canlı yayın çıkışında saldırıya uğradı.

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran zanlının yakalandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana geldiği hatırlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz."

Öte yandan, Buğra Kavuncu'nun saldırıya uğradığı ana dair görüntüler de ortaya çıktı.

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