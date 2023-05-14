İYİ Partili görevlilerden büyük olay! AK Parti milletvekili adayı Atabek'e çok çirkin saldırı: Provokatif eylemler

türkiye'de milyonlar seçimler için sandık başına giderken provokatif eylemler de yaşanıyor.

İYİ PARTİLİLER AK PARTİLİ ATABEK'E SALDIRDI

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, oyunu kullandığı Serdivan Fatma Özkan İlkokulu'nda İYİ Partililerin saldırısına uğradı. Milletvekili Atabek'in oyunu vermesinin ardından İYİ Partili görevli olay çıkardı.

SELAM VERMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Atabek'in sandık temsilcilerine selam vermesine engel olmaya çalışan İYİ Partililer AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e sözlü saldırıda bulundu.

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İYİ PARTİ VE AK PARTİLİ GÖREVLİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. İYİ Partili görevlilerin AK Parti görevlilerine saldırdığı esnada Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve oy kullanmaya gelirken beraberinde gelen kızı da grubun içerisinde yer alıyordu.

OLAYA İLİŞKİN TUTANAK TUTULDU

Kalabalığın arasından güçlükle çıkartılan Atabek herhangi bir darbe almadan güçlükle aracına ulaştı. Olay sonrasında AK Parti görevlilerinin talebi üzerine tutanak tutuldu.

Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise olayı yargıya taşıyacağını ifade etti.

DEMOKRASİ ŞÖLENİNE GÖLGE DÜŞÜRME ÇABASI

Atabek sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımın tam metni şöyle:

Çiğdem Erdoğan Atabek olay sonrası yaptığı paylaşımda "Şahsıma ve görevlilerimize saldıran kişi ve kişilerle ilgili gerekli tutanaklar tutulmuş olup, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna bildiririm. Milletimizin böylesine güzel bir demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalışan İYİ Parti görevlilerini kınıyorum." ifadelerini kullandı.



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