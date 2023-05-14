Emine Erdoğan seçim paylaşımı! Yaptığı paylaşım: Oy kullanmaya ilişkin tüm görevlilere o mesajı paylaştı
Emine Erdoğan yeni açıklama geldi, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi. İşte Emine Erdoğan'dan, seçim paylaşımı bakın ne...
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyumuzu sevgili torunumuzla beraber kullandık. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, oy kullanma süresince emek veren tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, paylaşımında oy kullandığı ana ilişkin bir kaç fotoğraflara da yer verdi.
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