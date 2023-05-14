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Gündem Emine Erdoğan seçim paylaşımı! Yaptığı paylaşım: Oy kullanmaya ilişkin tüm görevlilere o mesajı paylaştı
Gündem

Emine Erdoğan seçim paylaşımı! Yaptığı paylaşım: Oy kullanmaya ilişkin tüm görevlilere o mesajı paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 22:37:00 - 2023-05-14 22:49:21
Emine Erdoğan seçim paylaşımı! Yaptığı paylaşım: Oy kullanmaya ilişkin tüm görevlilere o mesajı paylaştı

Emine Erdoğan yeni açıklama geldi, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi. İşte Emine Erdoğan'dan, seçim paylaşımı bakın ne...

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyumuzu sevgili torunumuzla beraber kullandık. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, oy kullanma süresince emek veren tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında oy kullandığı ana ilişkin bir kaç fotoğraflara da yer verdi.

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Yorumlar

asim keskin

akpartinin her secimle asagi dogru giden bir trendle kazanmasinin yada kaybetmesinin en büyük nedenleri 1- Aile ferdlerini cokca basinda yer almalari, sürekili konusturulmalari. Cok konusan insan cok hata yapar, ve bunu da basin kullaniyor. 2- Basin mensublariyla yapilan konusmalarda, sanki bu güne kadar tasuna suyla deguirmen döndürülmüs gibi, sürekli düsük cümleler kullanarak anlasilmayan seyle konusmak. 
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