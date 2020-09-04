  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İYİ Partili Erozan: "Yunanistan'ın yapmaya çalıştığı şey cüretkarlık kategorisine girer"
Aktüel

İYİ Partili Erozan: "Yunanistan'ın yapmaya çalıştığı şey cüretkarlık kategorisine girer"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:06:45 -
İYİ Partili Erozan: "Yunanistan'ın yapmaya çalıştığı şey cüretkarlık kategorisine girer"

EDİRNE (AA) - İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "Yunanistan'ın yapmaya çalıştığı şey cüretkarlık kategorisine girer. Bunun da bir bedeli olur. Cesur olana saygım var, cüretkar olana saygım yok benim. Dolayısıyla herkes boyunun ölçüsünü alacaktır." dedi.

Erozan, parti çalışmaları dolayısıyla geldiği Edirne'de, İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir ve partililerle bir araya geldi.

İl başkanlığında gazetecilere açıklama yapan Erozan, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimde Yunanistan'ın cüretkar bir tavır takındığını ifade ederek, bunun bedelini ödeyeceklerini söyledi.

Yunanistan'ın yanlış bir politika izlediğini vurgulayan Erozan, "Yunanistan ve ülkemiz arasındaki sorunu iki kelime ile anlatabiliriz. Bir cesurluk diye bir şey vardır, bir de cüretkarlık diye bir şey vardır. Maalesef Yunanistan'ın yapmaya çalıştığı şey cüretkarlık kategorisine girer. Bunun da bir bedeli olur. Cesur olana saygım var, cüretkar olana saygım yok benim. Dolayısıyla herkes boyunun ölçüsünü alacaktır." diye konuştu.

Erozan, yurt dışı oylarını artırmak için çeşitli programlar başlattıklarını da ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Türklere yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Erozan, "Biz her zaman sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gurbetçilerin izin dönemi bitmek üzere. 15 gün içinde çalıştıkları ülkelere dönecekler. Sınır kapılarında yaptığımız çalışmaların sonuçlarını değerlendireceğiz. Yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlarını şimdiden görüyoruz." dedi.

Erozan, daha sonra İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, İYİ Parti Yurt Dışı Yapılanma ve Lobi'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş ve partililerle birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'na giderek giriş ve çıkış yapan vatandaşlara parti broşürü dağıttı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı
Ekonomi

Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Belirsizlik süreçlerinin dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediği günümüzde, Akdeniz havzasındaki ekonomik ve tica..
Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapıla..
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı