İYİ Partili Ergun: "Akdeniz ve Ege bölgeleri afet bölgesi ilan edilsin"

TBMM (AA) - İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, mayısta yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle narenciye üreticilerinin zor durumda kaldığını belirterek, Ege ve Akdeniz bölgelerinin "afet bölgesi" olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Ergun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu ay Akdeniz ve Ege bölgelerinde bu ay hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini anımsattı.

Aşırı sıcakların ardından esen sert rüzgarların narenciye, zeytin ve buğday gibi tarımsal ürünleri büyük oranda yok ettiğini dile getiren Metin Ergun, bu nedenle her iki bölgenin de "afet bölesi" olarak ilan edilmesini istedi.

Tarım konusunda sorun çözmeye odaklanan politikalara ihtiyaç olduğunu ifade eden Ergun, iktidarın böyle bir yaklaşımının olmadığını, artan maliyetler nedeniyle çiftçilerin ailelerinin geçimlerini sağlayamayacak duruma geldiğini savundu.

Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki narenciye üreticilerinin çok büyük kayıplar yaşayacağını öne süren Metin Ergun, "Aşırı sıcaklıklar, narenciye sektörünün son zamanlarda yaşadığı en büyük afettir ve üreticimize çok ağır bir darbe vurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Afet nedeniyle meydana gelen zararların karşılanması gerektiğini belirten Ergun, "TARSİM mevzuatında değişiklik yapılarak, aşırı sıcakların ve rüzgarların neden olduğu zararların da sigortalanacağı teminat altına alınmalıdır. Mağdur olan narenciye üreticilerimizin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları faizsiz bir şekilde ötelenmeli ve uygun ödeme koşulları sağlanmalıdır. Bu çiftçilerimize zararları ile orantılı olarak nakdi destek sağlanmalıdır." diye konuştu.