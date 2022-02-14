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Gündem İYİ Partili Buğra Kavuncu koronavirüse yakalandı
Gündem

İYİ Partili Buğra Kavuncu koronavirüse yakalandı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 02:29:00 -
İYİ Partili Buğra Kavuncu koronavirüse yakalandı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık durumun iyi olduğunu belirten Kavuncu, bir süre sahada olamayacağını ifade etti.

Aşı vurgusu

Kavuncu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Son yaptırdığım COVID-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi, yalnızca bir süre sahada olamayacağım. Bu arada aşılarınızı da lütfen ihmal etmeyin."

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