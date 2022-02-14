İYİ Partili Buğra Kavuncu koronavirüse yakalandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sağlık durumun iyi olduğunu belirten Kavuncu, bir süre sahada olamayacağını ifade etti.
Aşı vurgusu
Kavuncu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Son yaptırdığım COVID-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi, yalnızca bir süre sahada olamayacağım. Bu arada aşılarınızı da lütfen ihmal etmeyin."