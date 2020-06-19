İYİ Parti'li Beyaz ve Reis trafik kazasında yaralandı

BOLU (AA) - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Samet Reis, Bolu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Alınan bilgiye göre, içinde Beyaz ve Reis'in bulunduğu ve Oğuzhan Fidan'ın kullandığı otomobil, Anadolu Otoyolu İstanbul yönü Yeniçağa kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Sürücü kazadan yara almadan kurulurken, milletvekili Beyaz ile Reis yaralandı.

Beyaz ve Reis, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Hastanede ilk muayeneleri yapılan Beyaz ve Reis, müşahede altında tutuluyor.

Beyaz ve Reis'i tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, yaptığı açıklamada, kazayı duyar duymaz hastaneye geldiklerini söyledi.

Şen, yapılan ilk kontrollerde Beyaz ve Reis'in sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Kontroller neticesinde ilk anda bir sıkıntı gözükmüyor. Tehlikeli bir şey arz etmiyor. Kazayı Ankara'dan İstanbul'a döndükleri esnada Yeniçağa kesiminde yapmışlar. Orada yoğun yağıştan oluşan su birikintisinden bir kaza olmuş. Araç kontrolden çıkıyor ve takla atıyor. Allah korumuş. Aslında tehlikeli bir kaza ama sonuçta sıkıntımız yok. Kırık, çıkık gözükmüyor. Canları sağ ona dua ediyoruz. Şu anda da yanlarında bulunuyoruz. Sonuçların netleşmesini bekliyoruz." dedi.



