İYİ Partili Atikeler'den skandal 28 Şubat paylaşımı

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve "Etkileri gerekirse bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat 1997 tarihi yıllar geçsede unutulmadı.

Son olarak, CHP'den istifa ettikten sonra İYİ Parti kurucuları arasına katılan Prof Dr. Mustafa Kemal Atikeler sosyal medya hesabından skandal ifadeler paylaştı.

"Bu sefer gerçekten bin yıl sürecek"

Bir takipçisinin gönderisine yanıt veren Atikeler, 28 Şubat'a gönderme yaparak, "Evet bu hainlerden kurtulunca herşeyde fabrika ayarlarına döneceğiz. Ve öyle tedbirler alacağız ki bu sefer gerçekten bin yıl sürecek" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti kurucularından Atikeler'in paylaşımı büyük tepki çekti.