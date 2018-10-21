AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

İYİ Parti'den Suriyeli açıklaması!

İYİ Parti GrupBaşkanvekili Lütfü Türkkan, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak açıklama yaptı. Türkkan, "Yakında Türkiye'de 7.5 milyon Suriyeli olacak" dedi.

21 Ekim 2018 Pazar 20:03
İYİ Parti'den Suriyeli açıklaması!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ‘Yakında Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Hatay’da Türk nüfus azınlığa düşecek. Adana ve Mersin’de denge değişecek.’ ifadelerini kullandı.

 İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Yakında Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Hatay’da Türk nüfus azınlığa düşecek. Adana ve Mersin’de denge değişecek. İnsanımız kendi toprağında azınlıkta kalacak. Bu yapıyla milli devlet olmaktan çıkarız” dedi.

 

2040 yılında 7.5 milyon Suriyeli olacak

Türkkan şöyle devam etti: “İzlenen yanlış politika devam ederse, 2040 yılında 7.5 milyon Suriyeli olacak. Bugün ülkemizde her 20 kişiden 1’i Suriyeli… 2023 yılında 13 kişiden 1’i olacağı hesaplanıyor. Suriyelilere bugüne kadar 35 milyar dolar harcadık. Bu parayla, bir GAP, 400 şehir hastanesi, 7 Boğaz köprüsü, 30 bin okul inşa edilirdi. Kendi insanımızdan esirgenenler, Suriyelilere veriliyor. Türk insanı boğazına kadar borca batmışken bu paraların hâlâ Suriyeli sığınmacılara harcanması rahatsızlık yaratıyor.”

20 bin Suriyelinin çalışma izni var

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Türkiye’de 13 Eylül 2018 itibarıyla 3 milyon 559 bin 262 Suriyeli sığınmacının bulunduğunu açıkladı. TBMM İnsan Hakları Mülteciler alt komisyonunun Haziran 2018 tarihli raporuna göre de Irak, Afganistan, İran, Somali gibi ülkelerden gelen mültecilerle birlikte bu rakam 4 milyon 600 bine ulaşıyor. Türkiye’de bugüne kadar 400 bin Suriyeli çocuk da doğdu ve 56 bin Suriyeli vatandaş yapıldı. 20 bin Suriyeli daha yakında vatandaş olacak. 29 Nisan 2011’de 252 kişiyle başlayan Suriyeli göçünde halen 235 bin Suriyeli kamplarda, geri kalanı ise 81 ilde yaşıyor. Kamplarda 60 bin civarında boş yer olmasına rağmen burada kalmak istemeyen Suriyelilere, bugüne kadar 40 bin adet poliklinik hizmeti verildi, 2 milyonu yatarak tedavi edildi. 1,5 milyonu ameliyat oldu. Türkiye’de halen 20 bin civarında Suriyelinin de çalışma izni de bulunuyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 20:03
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. Niğde
  4. Mersin
  5. Hatay
  6. Gaziantep
  7. Adana
  8. İYİ Parti
  9. Levent Türkkan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilo almaktan şikayetçiyseniz...
    1. Kilo almaktan şikayetçiyseniz...
    2. İlk seferine Erdoğan da katıldı
    3. Bebeğinizin alerjik olması sizin..
    4. Mısır'da OHAL 3 ay daha uzatıldı
    5. Cenk Tosun sonradan girdi, golünü attı
    6. Yaş gelip geçiyor...
    7. Kaptan sahada hayatını kaybetti
    8. Korkmaz: Hakkettiğimiz bir galibiyet..
    9. Beşiktaş'tan Real Madrid'e gidiyor
    10. İsmail'den Fenerbahçe'ye gözdağı
    11. Beto, Oğuzhan'a da geçit vermedi
    12. Bakan Turhan: Yakında dev bir projeye..
    13. Metabolizmayı hızlandırmak için...
    14. İngiltere, Almanya ve Fransa'dan..
    15. İYİ Parti'den Suriyeli açıklaması!
    16. Adıyaman'da yurdun 4. katından atlayan..
    17. Kırmızı pancar müthiş bir besin
    18. Ne vakit konuşacak?
    19. İstanbul Barosu'nun yeni başkanı..
    20. Meteoroloji'den o illere uyarı:..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?