İYİ Parti'den o vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın! Yerel seçimler öncesi CHP ile birlik olup terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutan İYİ Parti'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Meral Akşener'in partisinden, HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven'in skandal sözlerine ilişkin "Dokunulmazlığı kaldırılsın" açıklaması yapıldı.

HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven'in skandal sözlerine ilişkin İYİ Parti'den dikkat çeken yazılı bir açıklama yapıldı. HDP Hakkâri Milletvekili Güven'in Diyarbakır'da yaptığı konuşmada "Gerillaya katılımlar da olacak. Çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak" açıklamalarına sert tepki gösteren İYİ Parti, HDP'li Güven'in dokunulmazlığının acilen kaldırılması çağrısında bulunuldu. "Dokunulmazlığını derhâl kaldırmalı" Ayrıca konuya ilişkin İYİ Parti'den yapılan açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in dokunulmazlığını derhâl kaldırmalıdır. İYİ Parti bu noktada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir" ifadelerine yer verildi.

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