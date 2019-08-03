İYİ Parti’den MHP’ye geçiş başladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Partililere “MHP’ye dönün” çağrısı karşılık buldu. İYİ Partililer istifa ederek MHP’ye geçiyor.

SEZAİ ERHAN/YENİAKİT MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin adını ilk kez andığı bir çağrı yapmıştı.Bahçeli, "Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir” demişti. İYİ Partili İlçe Başkan Yardımcısı MHP’ye geçti

Bahçeli’nin bu çağrısına ilk olumlu dönüş Kocaeli’nden geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş MHP'ye geçti. Kocaeli MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de sosyal medya hesabından partisine geçen her iki isimle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, “Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır” dedi.

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