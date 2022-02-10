İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun fatura oyununa cevap

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kandil’in ‘sivil itaatsizlik’ çağrısına uyarak bugün yaptığı video paylaşımında "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" dedi.

Bu çağrı karşısında Millet İttifakı üyelerinin alacağı tavır merak konusu olmuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem HaberTürk canlı yayınında "Kılıçdaroğlu gibi faturaları protesto edecek misiniz" sorusuna "Ben sayın başkanımı biliyorsam, başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir." sözleriyle cevap verdi.