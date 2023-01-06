  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeğeni tek tek anlattı Esed, amcasını neden ve nasıl katletti?

Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları açıklandı! İlan ettiler: Uluslararası endeks raporu, son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat! "Hazırlıklara hemen başlayın" dedi

Sen misin İHA’ları SİHA’ları hedef alan! Amerikancı mangır Merdan'a tokat gibi cevap

Erdoğan açıklayacak! Tarih verildi! Emekli ve memura yüzde 15 ek zam geliyor

Cumhuriyet yalan habere doymuyor! Kim bu yetkili? Hemen açıkla

Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Her yerden fışkırıyor, doğalgazın yerine kullanılabilir

11 yıl sonra ilk temas! Bakan Akar'dan Suriye açıklaması

İngiliz devi Castrol Türkiye kararını ilan etti! Çin'e büyük şok

Anayasa’daki “Türklük” tanımını kaldırmak istemişti! Meğer köyünün Türk ismini de kaldırıp Rum ismi takmış
Siyaset İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Siyaset

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt, partisinden istifa etme kararı aldı. Bozkurt, istifa kararı sonrası AK Parti'ye katıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 16:51:00 -
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldı

İYİ Partili Mustafa Bozkurt, partisinden istifa edip AK Parti saflarına dahil oldu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör, İyi Parti’den ayrılıp AK Parti’ye üye olan Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt’a rozetini taktı. Başkan Güngör, “Birlik, beraberlik ve kardeşlikle yoğrulmuş bir davaya inanmışların oluşturduğu ‘Tek Devlet Tek Vatan Tek Millet Tek Bayrak’ diyerek davası Türkiye’nin bütünlüğü olan bir aileye katıldığı için Mustafa Bozkurt kardeşimize hoş geldin diyoruz. Partimize katılımı hayırlara vesile olsun” dedi.

“AK Parti Grubu, en fazla meclis üyesine sahip parti olmuştur”

İyi Parti Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt’un AK Parti’ye katılımıyla Merkezefendi Belediyesi’nde AK Parti Belediye Meclisinde Meclis üye sayısını 11’den 12’ye çıktığını belirten Başkan Güngör, “Sayısal olarak mecliste AK Parti Grubu, en fazla meclis üyesine sahip parti olmuştur. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, milletimizin teveccühü ile bir kez daha Cumhur İttifakı kazanacak. Daha sonra ise Merkezefendi Belediyesi tekrardan AK Partili bir Belediye Başkanına sahip olacaktır. Bizler inanıyoruz ki 2023 seçimlerinde kazanan milletimiz, kazanan AK Parti’miz olacaktır. Bu duygu ve düşünceler ile AK Parti’ye katılım sağlayan Mustafa Bozkurt'a hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

İyi Parti’den ayrılıp, AK Parti’ye üye olan Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt ise AK Parti ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, 2023 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur ittifakı için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23