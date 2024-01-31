  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Ne olur beni bu adamdan kurtarın’ ‘ÖZGÜR OLMAYAN’ ÖZGÜR’ÜN KEMAL’DEN NE İSTEDİĞİ İFŞA OLDU

Mesut Hakkı Caşın 'Geliyor, hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Türk uçağı zincire vurulmuş, kes beni kes diyor

İmamoğlu oraya da el attı: Fatih Maçoğlu'na sürpriz rakip!

Beşiktaş’ta facianın eşiğinden dönüldü İSKİ uyudu ‘22 senedir buradayım böylesini görmedim’

Ebeveyn olarak yapın pişman olmayın! İşte çocuklarınızı uyaracağınız 6 nokta

Hani yüzünde Rabbi Yessir vardı ne oldu! Akşener İmamoğlu’na fena giydirdi

Şaban'dan bomba Mansur itirafı

Dünya onu konuşacak! İşte Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN

Diyarbakırlı çocuk sordu 'Uzayda nasıl uçuyorsun' Alper Gezeravcı uygulamalı cevap verdi

Akşener’de yalanlar bitmiyor Ne zaman köşeye sıkışsa Akit’e sataşıyor
Gündem İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Tosun AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu
Gündem

İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Tosun AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-31 16:04:00 -
İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Tosun AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu

İYİ Parti'den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Cumhur ittifakının adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından makamında ağırlanan Tosun, Bodrum belediye başkanı adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı.

2019 seçimlerinde İYİ Parti'den Bodrum Belediye Başkan adayı olarak yarışmıştı. Seçimi kazanamayan Tosun İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Tosun şimdi de AK Parti'nin Bodrum Belediye başkan adayı oldu.

Erdoğan ile konuşup açıkladı

Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi Binasında düzenlenen Yerel Seçim Beyanname açıklama töreni sonrası Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tosun, AK parti adayı olduğunu resmen duyurdu. İşte Tosun'un o açıklaması:

Cumhurbaşkanımızın daveti ile...

- Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle, kendisini makamında ziyaret ettik. Bodrum’un yıllardır aşılamayan sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

- Kendisi, bu sorunları Cumhur İttifakı çatısı altında çözebileceğimizi aktardı ve Ak Parti’den Cumhur İttifakı’nın Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak bizi görmek istediğini ifade etti. Aldığımız bu sorumlulukla, Bodrum’a hizmet için, hayırlısıyla yeniden başlıyoruz.

Başkan Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı
Başkan Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı

Putin’in arasının iyi olmasından istifade Koç Rusya’da birinciliği ele geçirdi" target="_blank">
Erdoğan ile Putin’in arasının iyi olmasından istifade Koç Rusya’da birinciliği ele geçirdi
Erdoğan ile Putin’in arasının iyi olmasından istifade Koç Rusya’da birinciliği ele geçirdi

Ekonomi

Erdoğan ile Putin’in arasının iyi olmasından istifade Koç Rusya’da birinciliği ele geçirdi

Beklenmedik flaş karar az önce duyuruldu! Erdoğan o ismi görevden aldı
Beklenmedik flaş karar az önce duyuruldu! Erdoğan o ismi görevden aldı

Siyaset

Beklenmedik flaş karar az önce duyuruldu! Erdoğan o ismi görevden aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23