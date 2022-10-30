İyi Parti'den flaş 'TOGG' açıklaması

Geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, TOGG'un ilk akıllı cihazı C SUV, seri üretim bandından indi.

C-SUV'un banttan indirilmesinin yanı sıra C-Sedan ve C-X Coupé cihazlarına yönelik çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i TOGG'un fabrika açılış törenine davet etti. Akşener ise davete ilişkin olarak, "Planlanmış ve iptal edemeyeceğim başka bir programım var. Bu tür davetlere partimizi temsilen isimler gönderiyoruz." açıklamasını yaptı.

Bu açıklamaların ardından İyi Parti’den Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu TOGG'un farbrikasının açılış törenine katıldı.

Gelişmeler üzerine İyi Parti’den TOGG'un girişimiyle ilgili açıklama yapıldı.

TOGG’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “İYİ Parti olarak devletin sürekliliğine inanıyor ve elbette faydalı işleri olumlu buluyoruz” diye ifade etti.