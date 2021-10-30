İyi Parti'den, CHP'ye tepki Akıl yoksunu olmak lazım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatlımasına dair tezkere, TBMM'de; AK Parti, MHP ve İyi Parti oylarıyla kabul edilirken, CHP ve HDP tezkereye hayır oyu vermişti.

Söz konusu tezkerenin kabul edilmesinin ardından birçok tartışma beraberinde gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun sözüne, iyi parti tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Tezkereye evet oyu vermek Cumhuriyet'e ihanettir" açıklamaları tepkilere neden olurken İyi Parti cephesinde de tepkiyle karşılandı.

"CHP'nin daha önce evet verdiği tezkere ile şimdikinin farkı yok"

Tezkereye 'evet' diyen ittifak ortağının Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin daha önce evet oyu verdiği tezkere ile hayır oyu verdiği son tezkere arasında bir fark olmadığını belirtti.

"Partimizi ihanetle suçlamak için akıl yoksunu olmak lazım"

CHP'nin bu söze açıklık getirmesi gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Birinci tezkereye evet deyip, ikinci tezkereye hayır diyenini durumu tartışılır. CHP, 'evet demek Cumhuriyet'e ihanet' sözünü izah etmeli. bu açıklama bir sorundur. Partimizi ihanet noktasında bir değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste (akıl yoksunu) olmak lazım" dedi.