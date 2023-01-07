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Siyaset İYİ Parti’den bomba "Kılıçdaroğlu" hamlesi! Bu olursa, çarşı karışır
Siyaset

İYİ Parti’den bomba "Kılıçdaroğlu" hamlesi! Bu olursa, çarşı karışır

Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkmayacağı, Gelecek Partisi’nin konuyla ilgili bir görüş belirtmediği, İYİ Parti’nin ise gündeme gelirse parti kurullarına taşıyacağı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 10:41:00 -
İYİ Parti’den bomba "Kılıçdaroğlu" hamlesi! Bu olursa, çarşı karışır

Altılı Masa, önceki gün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde toplandı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; toplantıda aday için bir isim konuşulmadığı da söylense, kulislerde “Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz etmeyeceği, Gelecek Partisi’nin konuyla ilgili bir görüş belirtmediği, İYİ Parti’nin ise konu masaya gelirse parti kurullarına taşıyacağı” söyleniyor.

Masanın kurmayları aday belirleme sürecinde her partinin masaya bir liste getireceğini söylerken “Cumhurbaşkanı adayı açıklanırken liderler arasında ‘oy çokluğu’ gibi bir durum olmayacak. 6 liderin oybirliğiyle bir aday gösterilecek ve tüm liderler o adayın yanında duracak” değerlendirmesini yapıyor. Liderlerin bundan sonraki süreçte, ikili ve üçlü buluşmalarla adaylık görüşmelerini artıracağı aktarılıyor. 

 

 

 

 

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Yorumlar

vatandaş

bunlar birbirine sövüyor çarşı karışmıyor senin dünyadan haberin yok bu pislikler kendi ikballeri peşinde hala anlamadınmı

temel düşmanı

igiliz  temel sen müslüman değilsin o sandıklarda senin narsist karakterini  münafık gavur terörre sessizsin lbgt ye sessizsin 
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