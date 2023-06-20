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Siyaset İYİ Parti'den bomba itiraf: Bize zarar verdiler!
Siyaset

İYİ Parti'den bomba itiraf: Bize zarar verdiler!

Yeniakit Publisher
2023-06-20 01:06:00 -
İYİ Parti'den bomba itiraf: Bize zarar verdiler!

28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında büyük bir hezimet yaşayan 7'li koalisyonda ortaklar birbirine düşerken İYİ Parti'de, ittifakın kendilerine zarar verdiği konuşuluyor.

İYİ Parti, 24-25 Haziran tarihlerinde 3. Olağan Kongresini gerçekleştirecek. İYİ Parti'de kongre hareketliliği yaşanırken Ankara kulislerinde, 8'li koalisyonun kurduğu ittifaka ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı.

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre; İYİ Parti'de yapılan iç değerlendirmelerde "ittifak bize zarar verdi" diyenler çokta. Ayrıca "Kongre 1 ay öteye atılsaydı CHP benzeri gelişmeler yaşanabilirdi" denildiği de belirtildi.

"Akşener değerlendirme yapacak"

CNN Türk'ün aktardığı kulis bilgisinde şu ifadeler yer aldı:

"Meral Akşener'in ağzından en kapsamlı değerlendirmeyi cumartesi günü duyacağız. 6'lı masayı, seçim sürecini, İYİ Parti olarak zaman zaman eleştirilerini hatırlatmasını bekliyoruz. Elbette özeleştirileri de olacak deniliyor. Partinin yetkili organların kararların dışına çıkmadığının altını çizmesi bekleniyor."

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