0553 313 94 23

İYİ Parti'den belediye meclis üyesine "partine dön" çağrısı

İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar:- "İl Başkanım ve Merkez İlçe Başkanım bahse konu kişi ile görüşerek defaatle istifa etmesi gerektiğinin söylenmesine rağmen bu saate kadar CHP'den istifa etmemiştir"-"Bu kişinin zaman kaybetmeden belediye meclisi üyeliğinden istifa etmesini, aksi halde Millet İttifakı'nın ruhuna ve saygınlığına zeval getireceğini düşünmekteyim"-"Aksi halde samimiyetsizlik ve ortak yönetim anlayışı Edirne'de bittiği gibi domino etkisi ile tüm Türkiye'deki güç birliğimizi akamete uğratacaktır"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:33
İYİ Parti'den belediye meclis üyesine "partine dön" çağrısı

EDİRNE (AA) - İYİ Parti Grup Başkanı ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Millet İttifakı listesinden belediye meclis üyesi seçilen partililerinden bir ismin partilerine dönmediğini, bu durumun devamının ittifaka gölge düşüreceğini belirtti.

Çakırlar, yaptığı yazılı açıklamada, Millet İttifakı listesinden Edirne Belediyesi belediye meclis üyeliğini kazanan 5 İYİ Parti üyesinden 1'inin partilerine geri dönmediğini vurguladı.

Parti il yöneticilerinin, belediye meclis üyesi Ayhan Murat Dursunoğlu ile görüşmesine rağmen bekledikleri yanıtı alamadıklarını ifade eden Çakırlar, "İl Başkanım ve Merkez İlçe Başkanım bahse konu kişi ile görüşerek defaatle istifa etmesi gerektiğinin söylenmesine rağmen bu saate kadar CHP'den istifa etmemiştir. İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı’nın bu şahsa verdikleri destekten sonra bunları hak etmediğimizi düşünüyorum. Bu kişinin zaman kaybetmeden belediye meclisi üyeliğinden istifa etmesini, aksi halde Millet İttifakı’nın ruhuna ve saygınlığına zeval getireceğini düşünmekteyim" ifadesini kullandı.

-"15 milletvekilini hatırlattı"

CHP'den İYİ Parti'ye geçen "15 milletvekilinin misyonlarını tamamlayıp" tekrar CHP'ye döndüklerini anımsatan Çakırlar, şunları belirtti:

"24 Haziran 2018 yılında yapılan genel seçimlerde CHP'den İYİ Parti’ye gelen 15 saygıdeğer milletvekili görevini ve misyonu tamamlayıp nasıl kendi partilerine döndülerse yerel seçimlerde de İYİ Parti’den istifa edip Millet İttifakı listesinden belediye meclisi üyesi olan arkadaşlarımız görevlerini ve misyonlarını tamamlamış olup, eksiksiz olarak partimize dönmelerine CHP örgütü de yardımcı olmalıdır.

Her iki parti müşterek hareket ederek beklentimizi açıklığa kavuşturmalıdır. Aksi halde samimiyetsizlik ve ortak yönetim anlayışı Edirne’de bittiği gibi domino etkisi ile tüm Türkiye’deki güç birliğimizi akamete uğratacaktır."

Çakırlar, aksi halde bu durumdan CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın sorumlu olacağını vurguladı.

Kentte seçimlerden sonra sözlerin tutulmadığı yönünde şikayetler aldıklarının altını çizen Çakırlar, seçimlerden önce söylenen "Edirne’yi beraber yöneteceğiz" sözünün sözde kalmaması gerektiğini kaydetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:33
  1. İYİ Parti Grup Başkanı ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar
  2. millet ittifakı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sırbistan 4’te 4 yaptı
    1. Sırbistan 4’te 4 yaptı
    2. İnşaat seramikleri sektörünün katma..
    3. Torunu tarafından bıçaklanan ninenin..
    4. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    5. Memur zammı resmen belli oldu!
    6. Memur maaşları ile memur emeklisi..
    7. Eyyübiye Belediyesi ilçeye yeni yollar..
    8. Beyazgül asfaltlama çalışmalarını..
    9. Maldivler'de Anayasa Mahkemesi yargıcı..
    10. Trabzonspor-AEK maçına doğru
    11. Bahreyn'de 9 muhalife hapis cezası
    12. Canlı yayında son kulis bilgilerini..
    13. Sadullah Ergin, AK Parti’den neden..
    14. İYİ Parti'den belediye meclis üyesine..
    15. Yozgatspor tur atladı
    16. ÖSO’dan Suriye’de Huzur Operasyonu: 67..
    17. Torbalı 30 Ağustos’a hazır
    18. İslam düşmanlığı ile bilinen İsveçli..
    19. Başkan Say’dan DSİ’ye ziyaret
    20. Şule Yüksel Şenler cenazesi nereden..
    21. Beşinci oyunlarını Dodurga beldesinde..
    22. Sivassporlu Muammer Yıldırım'ın mutlu..
    23. Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 2..
    24. Yolcu minibüsü hafriyat kamyonuna..
    25. Başkan Çatal’dan down sendromlu..
    26. Serbest piyasada altın fiyatları
    27. 5. Uluslararası Gemlik Zeytini..
    28. Kadınlar futbolda Kosova-Türkiye milli..
    29. Çayırova’da asfalt çalışmaları sürüyor
    30. Akdeniz'de deprem
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’