İYİ Parti'den belediye meclis üyesine "partine dön" çağrısı

EDİRNE (AA) - İYİ Parti Grup Başkanı ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Millet İttifakı listesinden belediye meclis üyesi seçilen partililerinden bir ismin partilerine dönmediğini, bu durumun devamının ittifaka gölge düşüreceğini belirtti.

Çakırlar, yaptığı yazılı açıklamada, Millet İttifakı listesinden Edirne Belediyesi belediye meclis üyeliğini kazanan 5 İYİ Parti üyesinden 1'inin partilerine geri dönmediğini vurguladı.

Parti il yöneticilerinin, belediye meclis üyesi Ayhan Murat Dursunoğlu ile görüşmesine rağmen bekledikleri yanıtı alamadıklarını ifade eden Çakırlar, "İl Başkanım ve Merkez İlçe Başkanım bahse konu kişi ile görüşerek defaatle istifa etmesi gerektiğinin söylenmesine rağmen bu saate kadar CHP'den istifa etmemiştir. İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı’nın bu şahsa verdikleri destekten sonra bunları hak etmediğimizi düşünüyorum. Bu kişinin zaman kaybetmeden belediye meclisi üyeliğinden istifa etmesini, aksi halde Millet İttifakı’nın ruhuna ve saygınlığına zeval getireceğini düşünmekteyim" ifadesini kullandı.

-"15 milletvekilini hatırlattı"

CHP'den İYİ Parti'ye geçen "15 milletvekilinin misyonlarını tamamlayıp" tekrar CHP'ye döndüklerini anımsatan Çakırlar, şunları belirtti:

"24 Haziran 2018 yılında yapılan genel seçimlerde CHP'den İYİ Parti’ye gelen 15 saygıdeğer milletvekili görevini ve misyonu tamamlayıp nasıl kendi partilerine döndülerse yerel seçimlerde de İYİ Parti’den istifa edip Millet İttifakı listesinden belediye meclisi üyesi olan arkadaşlarımız görevlerini ve misyonlarını tamamlamış olup, eksiksiz olarak partimize dönmelerine CHP örgütü de yardımcı olmalıdır.

Her iki parti müşterek hareket ederek beklentimizi açıklığa kavuşturmalıdır. Aksi halde samimiyetsizlik ve ortak yönetim anlayışı Edirne’de bittiği gibi domino etkisi ile tüm Türkiye’deki güç birliğimizi akamete uğratacaktır."

Çakırlar, aksi halde bu durumdan CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın sorumlu olacağını vurguladı.

Kentte seçimlerden sonra sözlerin tutulmadığı yönünde şikayetler aldıklarının altını çizen Çakırlar, seçimlerden önce söylenen "Edirne’yi beraber yöneteceğiz" sözünün sözde kalmaması gerektiğini kaydetti.



