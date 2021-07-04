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Siyaset İYİ Parti'den Aslı Aydıntaşbaş'ı yıkan sözler
Siyaset

İYİ Parti'den Aslı Aydıntaşbaş'ı yıkan sözler

Seçim meselesiyle ilgili konuşan İYİ Partili Koray Aydın, bütün partilerle diyalog halinde olduklarını görüşmedikleri tek partinin ise HDP olduğunu açıkladı. Koray Aydın'ın bu sözleri HDP destekçisi Aslı Aydıntaşbaş'ı resmen yıktı. HDP'nin olayların dışında tutulmasından büyük rahatsızlık duyan Aydıntaşbaş, HDP olmadan CHP ve İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı çıkaramayağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 16:03:00 -
İYİ Parti'den Aslı Aydıntaşbaş'ı yıkan sözler

Çeşitli temaslarda bulunmak için Bursa'yı ziyaret eden İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Koray Aydın, seçim meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Koray Aydın gelecek seçimler için bazı partilerle görüştüklerini belirterek "DEVA ve Gelecek Partisi olmak üzere bütün partilerle diyalog halindeyiz. Çünkü biz diyaloğu demokrasinin bir parçası olarak görüyoruz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, onu da hangi amaçla görüşmediğimizi açıkladık" ifadelerini kullandı.

Koray Aydın'ın bu sözleri kamuoyunda Türkiye düşmanlığıyla tanınan sözde gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ı fena halde rahatsız etti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin sözcülüğüne soyunan Aydıntaşbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hazımsızlığını ortaya koydu.

HDP olmadan CHP ve İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı çıkaramayacağını belirten Aydıntaşbaş, Koray Aydın'ın sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayarak "Bu da cumhurbaşkanı adayı çıkarmanızı imkansız hale getiriyor" notunu düştü.

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