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İYİ Parti'den Akşener protestosuna ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, dün gece bir grup tarafından evi önünde protesto edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin açıklamada bulundu.

05 Ekim 2018 Cuma 13:55
İYİ Parti'den Akşener protestosuna ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki protestoya ilişkin, "Siyaset, bir Genel Başkan'ın evinin önüne gece yarılarında ana kuzularını göndererek yapılacak iş değildir. Tehdit ve üslupsuzluk, siyaseti sokak raconu seviyesine düşürmemelidir." dedi. 

Cihan Paçacı, Meral Akşener'in Beylerbeyi'ndeki konutunun önünde partililerle basın açıklaması yaptı.

'Türk siyaseti saldırıyla karşı karşoya'

Akşener'in şahsında Türk siyasetinin dün akşamdan bu yana tarihinde örneği görülmemiş seviyesizlikte bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Paçacı, şunları kaydetti:

"Yaptıklarının kendisine ve büyüğüne hatırlatılması karşısında söyleyecek sözü, savunacak kozu kalmayan Sayın (Devlet) Bahçeli, sosyal medyada tehditler savurmuştur. Büyük Türk milleti, yaşanan göstermiştir ki siyasi zeminde sözün bittiği, tuzun koktuğu eşiğe gelmiş bulunuyoruz. Bir kadını tehdit etmek, bir kadının yoluna pusu atmak, gece karanlığında bir kadının kapısına adam yollamak, geçtik Türk töresini, affettirmeye pek hevesli olduğu mafyanın raconunda bile yoktur." 

Türkiye'nin siyasi, idari, ekonomik krize sürüklenmesi karşısında İYİ Parti'nin sözünün, duruşunun, milli vicdanda karşılık bulduğunu söyleyen Paçacı, "İYİ Parti olarak, kriz, af teklifi ve ikinci Kozmik Oda vakası olan McKinsey anlaşması konusunda mağdurun, mazlumun, milletin yanında durduk. Bir anlamda Türk milletinin işaret fişeği olduk. Hakikati, en gür sesle haykırdık ve duyurduk. 81 milyon emin olsun ki böyle yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin 'git' dediği yere kadar gideceğiz, 'ol' dediği yerde olacağız." ifadelerini kullandı.

'Sözü ayağa düşürmeyeceğiz'

İYİ Parti'ye kurulmak istenen "kriminalize etme kumpası"na düşmeyeceklerini ve meşru siyaset zeminini hiçbir surette terk etmeyeceklerini dile getiren Paçacı, "Sözü ayağa düşürmeyeceğiz. Türkiye, 8 şehit verdiği gün, bu büyük acısını ve sorumlularını, teröristle masaya oturanları, şehirlere bomba döşeyenleri izleyenleri konuşmalıdır. Bunu engellemek için oynanan oyunu görüyoruz. Siyaset, bir Genel Başkan'ın evinin önüne gece yarılarında ana kuzularını göndererek yapılacak iş değildir. Tehdit ve üslupsuzluk, siyaseti sokak raconu seviyesine düşürmemelidir. Bugün iktidarın 'her istediğimi yaparım' keyfiliğinin arkasında, şahsına yapılan onca hakareti sineye çekerek, iktidara siyasi avans veren MHP Genel Başkanı'nın desteği vardır." şeklinde konuştu. 

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siyaset genel başkanların evlerinin önünde gece yarısı saldırılarıyla yapılacaksa, önüne gidilecek en son Sayın Akşener'in evidir. Ağırlaşan şartlar altında yaşayamaz hale getirilmiş milletimizin intihar ettiği günlerde, iktidar partisinin kapısına gitmesi gerekenler, 8 şehidimiz için sarayın kapısını çalması gerekenler, yerlerinden kalkmıyor ve bir Türk kadınının evine, başka anaların çocuklarını gönderiyorsa hepimizin dikkat etmesi gereken bir oyunla karşı karşıyayız demektir. Milletimiz şunu bilsin ki İYİ Parti, saray entrikalarını boşa çıkaracak basirete, ferasete ve cesarete fazlasıyla sahiptir. İYİ Parti, kula minnet eylemeyenlerin partisidir, ona buna eyvallah etmeyenlerin partisidir. İYİ Parti, sinsi karanlıklarda kapısına dayandığınızda karşınıza çıkıp töresizliğinizi yüzünüze haykıran Meral Akşener'dir. Biz gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Sizler de büyük ve küçük ortak olarak, böylesi garip oyunların peşinde koşmak yerine iktidar sorumluluğunu yerine getirip, kan ağlayan milletimizin dertlerine çare bulun. Türk siyasetinin selameti için başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, tüm kurum ve aktörlerini bu sorumsuzluğa tavır almaya davet ediyoruz."

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 13:55
  1. Meral Akşener
  2. İYİ Parti
  3. MHP
  4. Devlet Bahçeli
  5. İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçac

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  • HalilHalil40 dk önce
    Milletin aklıyla dalga geçen bir parti daha Türk siyaset sahnesine çıktı. Adı sözde İyi olan partide bahsediyorum. Kardeşim, senin o kapına gelenlere "seçmen" deniyor bilmiyor musun? Sizin siyasetiniz Bahçeli ve Gülen üzerine, bu millet sizden ne fayda görebilir? Sizin de o sözde ana kuzularınızı biliyoruz ayrıca, seçim zamanı nasıl tasmalı köpek gibi tuttuğunuzu, zaman zaman da saldığınızı biliyoruz.
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