İYİ Parti'den "A'dan Z'ye Kovid-19'un Türkiye'ye Etkileri" paneli

ANKARA (AA) - İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı, "A'dan Z'ye Kovid-19'un Türkiye'ye Etkileri" isimli internet paneli (webinar) düzenledi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Murat Karaman'ın moderatörlüğünü yaptığı panel, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, panelin açılışında yaptığı konuşmada, bu organizasyonu çok önemsediğini belirterek, Millet İttifakı belediye başkanlarına Kovid-19 sürecinde yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise Türkiye'nin etrafındaki ülkelerin Kovid-19 salgınının görülmesiyle belediye olarak tedbir almaya başladıklarını, yönetici ve personeli bilgilendirdiklerini söyledi.

Belediyeye ait sosyal tesis, kültür ve sanat salonları ile tramvay ve otobüs duraklarının dezenfekte edildiğini bildiren Büyükerşen, belediyenin gelirleri kapsamında esnaftan dükkan kirası almadıklarını anlattı.

Büyükerşen, Kovid-19 sürecinin yardım ve dayanışmayla atlatılacağını, bunun yolunun da hükümetin kararları ve yeni kaynaklar bulması ile belediyelere destek olmasından geçtiğini vurguladı.

- "Sağlık çalışanlarının büyük emeğinin altının çizilmesi gerekiyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kovid-19 salgını sürecinin önemli bir döneminde panelin yapıldığını, Türkiye'nin, ne yöne gideceği bilinmeyen bir pandemi süreciyle mücadele ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin bu süreci yönetme konusunda iyi bir sınav vermediğini savunan İmamoğlu, sağlık çalışanlarının büyük emeğinin altının çizilmesi gerektiğini dile getirdi.

İmamoğlu, bu süreçte İstanbul'da 1 milyon 400 bin aileye destek verdiklerini bildirerek, şu bilgileri aktardı:

"Bizim sosyal yardım bütçelerini tüm kısıtlılığa rağmen artırarak ailelere dokunduk. Bu noktada örneğin sadece gıda destek paketinden faydalanmak isteyenler diye açtığımız 'Birlikte Başaracağız' destek kampanyamıza 1 milyon 50 bin aile başvuru yaptı. Bu ailelerin o dönemde 600 bine yakınına gıda destek paketi dağıttık. Askıda fatura çalışmamızı çok değerli buluyorum ki bu sürdürülebilir bir çalışmaya dönmüştür. Bu çalışma hala devam ediyor, farklı modellerine de ihtiyaç duyacağımızı öngörüyorum. Bu çalışmayla sadece 180 bin ailenin faturası ödendi."

- "Dünya genelinde sürecin başlamasının ardından kriz masasını topladık"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dünya genelinde Kovid-19 salgını sürecinin başlamasının ardından kriz masasını topladıklarını, belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Hükümetin salgınla mücadele çalışmalarına da destek verdiklerini anlatan Yavaş, "Biz de Ankara'da 500 bin aileye ulaştık. İyiliğin, dayanışmanın ihtiyacı iyice ortaya çıktı. Gelirlerimiz, vergi gelirleri azaldı. Birçok iş yeri kapatıldı. Biz kendi alacaklarımızı erteledik. Suyu kesilenlerin sularını açtık. Gelirlerimiz içerisinde olan su paralarını erteledik. Bütün fedakarlıkları yaptık." ifadelerini kullandı.

Panelde, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının görüntülerine yer verildi.

