İyi Parti'deki yumruklu kavga hakkında ses getiren iddia! Vazgeçin yoksa kan çıkacak

İyi Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday belirlemek için Ankara'da yaptığı temayül yoklamasında yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu bir kavga yaşandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA TANSİYON YÜKSELİNCE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İyi Parti'nin ön seçimlerinde Şenol Sunat ile Adnan Beker arasında başlayan mükerrer oy tartışmasında Sunat'ın hedef göstermesi sonrası taraflar birbirine girdi.

Kavga, Ankara 2'inci bölge milletvekili aday adaylığı temayül yoklaması sırasında yaşandı.

SANDALYE VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Sunat'ın "fazla oy" atıldığı ve seçimin iptali istemesinin ardından başlayan kavgada, sandalye ve yumruklar havada uçuştu. Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığı ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığı ifade edildi.

Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığı ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığı ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO



CHP YERİNE İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

İyi Parti'deki kavgayı yorumlayan Sabah gazetesi yazarı ve ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, dikkat çeken bir kulis bilgisi aktardı.

Bursalı'nın açıklamaları şöyle:

"Ankara'daki seçimlerde çekişme olacağı zaten belli olan bir şeydi. Koray Aydın ve Uğur Poyraz dışındaki isimler yerel gibi kalıyordu ama aslında öyle değil. Adnan Beker, Serdar Tunç, Yüksel Aslan gibi isimler de var.

Yüksel Aslan bu kavga görüntülerinin en büyük sebeplerinden biri. Kendisi Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürü. Ancak Aslan, CHP yerine İyi Parti'den aday adayı olmak istedi.



KAVGA BÖYLE BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan afişlerde Yüksel Bey'in fotoğrafları vardı. Belediye isterse bu bilboardları vermeme hakkı da var.

En fazla Yüksel Bey ile ilgili tartışma çıkacağını söylemiştim. Adnan Beker ise ABB'de İyi Parti'nin Grup Başkanıydı. Koray Aydın da bu kavganın içinde. Serdar Tunç vardı bir de. Tunç İyi Parti Ankara İl Başkanlığı için Koray Aydın'ın adayıydı. 15 Temmuz'da da tweetleri vardı. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan insanlara küfür etmişti."

KORAY AYDIN'IN EKİBİ İTİRAZ EDİNCE, OYU 210'A YÜKSELDİ

Bursalı, kavga sonrasında oylamanın ve sayımın durdurulduğunu, gece yarısı ise oy sayımının tekrar başlatıldığını belirtti.

İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun önerisi üzerine optik sayım ile oy sayımı yapıldığını aktaran Bursalı, "Bu durumda Koray Aydın'a 70 oy çıkıyor. Koray Aydın'ın ekibi buna itiraz ediyor ve normal sayım yapılması isteniyor. Koray Aydın'ın oyu bu durumda 210 çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"VAZGEÇİN YOKSA KAN ÇIKACAK"

Bursalı ses getiren açıklamalarına şöyle devam etti:

"Koray Aydın'ın ekibi genel merkezi arıyor 'Optik okuyucu işinden vazgeçin yoksa kan çıkacak' ifadelerini kullanıyor. Koray Aydın, Akşener'in FETÖ desteğiyle bu göreve geldiğini de söyleyen bir isim."