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İYİ Parti'de toplu istifa!

Muğla'da, İYİ Parti Menteşe Kurucu İlçe Başkanı Muhsin Erdem'in de aralarında bulunduğu 12 kişi, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde başarısız olunduğunu öne sürerek, partiden istifa etti.

28 Haziran 2018 Perşembe 00:46
İYİ Parti'de toplu istifa!

İYİ Parti Menteşe Kurucu İlçe Başkanı Muhsin Erdem, İl Disiplin Kurulu Başkanı Gülcan Gecegider Çeçen, yönetim kurulu üyesi Ali Sami Arlı ile ilçe yönetim kurulu üyeleri Haydar Elgin, Meltem Şengül Topal, Selami Günay, Zümrüt Dinçer, Meltem Dereli, Yeliz Gökova, Mehmet Kalfat, Bilal Ergül ve Dilek Akman ortak yazılı açıklama yaparak, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Basın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

MERAL AKŞENER'E TEPKİ

"İyi niyetle çıktığımız bu siyasi süreçte, biat kültürünü yıkıp herkesin düşüncesini ifade edebildiği bir siyasi ortam hazırlamak için bu yola çıktık. Ama zamanla gördüğümüz parti içi demokrasi ve parti disiplininin kalmadığı, genel merkez yönetiminin ve Muğla il yönetiminin birkaç kişinin 'Ben yaptım oldu' zihniyetiyle hareket ederek kişisel davranışlar sergilediği, ön yargılı ve peşin hükümlü olarak hareket edildiği, hoşgörü, karşılıklı sevgi ve saygının kalmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceği bilinmelidir. Seçim öncesi başlayan parti yöneticilerinin davranışlarını görmezden gelip, seçim öncesi partiye zarar vermemek ve şahsi amaçları için burada bulunmuşlar izlenimi vermemek için istifa sürecimizi seçim sonrasına bıraktık. Başarısız bir seçim sonucundan sonra, hala daha siyasi özeleştiri yapılmayıp, 'Biz seçimde başarılı olduk' diyebilen bir parti yönetim anlayışı ile karşı karşıya kaldık. Parti yönetim kademesinde gördüğümüz, parti kurulmadan, herkesin siyasi hesaplar içine girdiğidir. Nitekim bunun sonucu da, 'Yüzde 51 ile cumhurbaşkanı olacağım' diye çıkılan bu yolda, Türkiye genelinde milletvekilliği listelerinde, 'Bazı kişilere diyet borcu ödenecek' diye, bir sürü hata yapılıp, yüzde 7 oranında kalınmasıdır. Bizlere seçim öncesi, 'koltuk sevdalısı' diyenler şu an da 'Yüzde 7 oy oranıyla başarılıyız' deyip koltuğa yapışmak için elinden geleni yapmaktadırlar. Sanki bu millet matematik bilmiyor. Parti yöneticileri vatandaşın aklıyla dalga geçer hale gelmiştir. Burada kimse başarıdan söz edip halkı kandırmasın. Ortada başarısız bir seçim sonucu ve başarısızlığa uğramış parti yönetimi vardır. Tüm bu nedenlerle bu siyasi oluşumun geleceğinin olmadığını ve hala daha az olsun bizim olsun siyasi anlayışının ve biat kültürünün devam ettiği, bu yerde bulunmamızın doğru olmadığı düşüncesiyle İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyoruz."

Öte yandan İYİ Parti Menteşe Kurucu İlçe Başkanı Muhsin Erdem, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmiş, genel merkez tarafından sıralamaya konulmamıştı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 00:46
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