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Siyaset İYİ Parti’de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! "Her şeye he demem, yok öyle bolluk" deyip bıraktı
Siyaset

İYİ Parti’de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! "Her şeye he demem, yok öyle bolluk" deyip bıraktı

Yeniakit Publisher
2023-04-29 13:12:00 -
İYİ Parti’de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! "Her şeye he demem, yok öyle bolluk" deyip bıraktı

İYİ Parti'nin Türk Dünyası ve yurt dışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklamasının ardından, önce "Her şeye he demem, yok öyle bolluk" tepkisi gösterdi, ardından partisinden istifa etti.

İYİ Parti'nin Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez partisinden istifa ettiğini açıkladı. Suiçmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6'lı Masa'nın İYİ Parti'nin misyonunu kabul etmemesine rağmen ortaklığın devam ettirilmesini eleştirerek görevinden ve İYİ Parti üyeliğinden istifa etti. HDP'nin "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" açıklamasının görselini "Her şeye he demem yok öyle bolluk …." otuyla paylaşan Suiçmez'in istifa açıklaması şöyle...

Masaya HDP'nin gölgesi net olarak düştü

- 6'lı masada Türkiye'nin geleceğinden çok kişisel çıkarlar gözetilirken, aynı zamanda HDP'nin gölgesinin düştüğü net bir şekilde görülmektedir. Türk milliyetçiliği ilke ve ideallerini temsil etme amacıyla kurduğumuz İYİ Parti'nin bu misyonunun 6'lı masa tarafından kabul görmediği herkesin malumudur.

- Hayatım boyunca Türk milliyetçiliği çizgisinden taviz vermeden yürümüş biri olarak gelinen bu durumu kabul edemeyeceğimden dolayı İYİ Parti Türk Dünyası ve yurt dışı Türklerden sorumlu başkan yardımcılığından ve İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.
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