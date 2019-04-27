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İYİ Parti'de ortalık fena karıştı! Birbirlerini suçlamaya başladılar

31 Mart seçimlerinde CHP ile Millet İttifakı'nda yer alana ancak 81 ilden, hiçbir büyükşehir ve ili kazanamayan İyi Parti karıştı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:35
İYİ Parti'de ortalık fena karıştı! Birbirlerini suçlamaya başladılar

CHP ile yerel seçimlerde de ittifak kuran İyi Parti'nin tepe yönetimi birbirini suçluyor.

Meral Akşener suçlanıyor

Partinin Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'e CHP'ye çok fazla taviz vermek, İstanbul ve Ankara'nın CHP tarafından kazanılmasına rağmen hiçbir büyükşehir ve ilde belediye başkanlığı kazanılmamasından dolayı tepki gösteriyor.

Adamcılık tepkisi

Akşener cephesi ise bu iki ismin aday belirleme sürecinde kendine yakın isimleri aday gösterme çabasında olduklarını, 24 Haziran sürecinde de parti içinde bir grubun ekipçilik yaptığını ve Meral Akşener'e karşı operasyon yapıldığını belirtiyor.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 16:35
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İYİ Parti
  4. Meral Akşener
  5. Koray Aydın
  6. Musavat Dervişoğlu
  7. Yerel seçimler
  8. iç karışıklık
  9. adamcılık suçlaması
  10. Millet İttifakı

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