İYİ Parti'de ortalık fena karıştı! Birbirlerini suçlamaya başladılar

CHP ile yerel seçimlerde de ittifak kuran İyi Parti'nin tepe yönetimi birbirini suçluyor.

Meral Akşener suçlanıyor

Partinin Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'e CHP'ye çok fazla taviz vermek, İstanbul ve Ankara'nın CHP tarafından kazanılmasına rağmen hiçbir büyükşehir ve ilde belediye başkanlığı kazanılmamasından dolayı tepki gösteriyor.

Adamcılık tepkisi

Akşener cephesi ise bu iki ismin aday belirleme sürecinde kendine yakın isimleri aday gösterme çabasında olduklarını, 24 Haziran sürecinde de parti içinde bir grubun ekipçilik yaptığını ve Meral Akşener'e karşı operasyon yapıldığını belirtiyor.