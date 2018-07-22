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İYİ Parti'de Meral Akşener depremi

İYİ Parti'nin olağanüstü kongre kararı sonrası açıklama yapan Koray Aydın, "Aday olmayı düşünen kimse yok. Cesaret edebilecek biri olduğunu düşünmüyorum" dedi.

22 Temmuz 2018 Pazar 21:01
İYİ Parti'de Meral Akşener depremi

İYİ Parti'nin seçim sonuçlarını değerlendirmek ve bundan sonraki yol haritasını belirlemek üzere Afyonkarahisar'da düzenlenen Çalıştay'ın kapanışında kürsüye çıkan Meral Akşener, "Seçim sonuçlarının sorumlusu benim, gereği yapılır" dedi.

"TEMEL KONULAR MASADA"

Kongre kararının ardından ilk açıklamayı yapan Koray Aydın, "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konumdan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı" dedi.

"İYİ PARTİ KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAK"

Koray Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partinin yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular" dedi.

Aydın, "Genel Başkanımız da bu açıklamalardan sonra uzunca bir konuşma yaptı. 45 gün veya bir ay sonra yapılacak. Bu aynı zamanda seçimden çıkmış bir partinin yeniden hamle yapma yorulan unsurlarına karşı daha zinde hamleler yapılacaktır. İYİ Parti bir yerde kendi küllerinden yeniden doğacak. Aday olmayı düşünen kimse yok. Cesaret edebilecek biri olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 21:01
  1. Afyon
  2. Koray Aydın
  3. İYİ Parti

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  • YavuzYavuz31 dk önce
    Bunlar Türkiye cumhuriyetini yöneteceklerdi öyle mi vallahi Türkiye büyük bir tehlike badire atlatmış çok şükür
Bugünkü Akit

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