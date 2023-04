İYİ Parti'de küfürbaz aday krizi: Gerekeni yapın yoksa...

İYİ Parti'nin Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterdiği Mehmet Mustafa Gürban'ın sosyal medyadaki küfürlü paylaşımları partide krize neden oldu. Partililer, teşkilatın görüşü almadan Gürban'ın liste başına yerleştirildiği iddiasıyla genel merkeze isyan etti.

İYİ Parti Gaziantep eski İl Sekreteri ve aday adayı Meral Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Parti Genel Merkezine, "Bu aday ile ilgili gereğini yapın, yoksa sandıkta biz gereğini yaparız" diye seslendi.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle belirteyim ki. Bu savaşı bile emeği olanlar veriyor. Kendim için bir şey istemiyorum. Kimi isterseniz buyurun onu koyun listeye. O güne kadar bu listenin arkasında durmayacağım. Bu liste için çalışmayacağım. Çok değerli 13 adayımıza lafım yok ama bu saçmalığa bugün itiraz edemeyenler Gaziantep'in hangi hakkını, nasıl savunmaya talip olduklarını da açıklamak durumunda kalacaklardır. Bugün burada itiraz edemeyenler, yarın çocuklarımızın sınavlarda hakları yendiğinde de itiraz edemeyecekler. Yıllardır verdiğimiz emeklerimizi peşkeş çekmenize müsaade etmiyorum. Aday adayı olduğum partimin bırakın yanında durmayı karşısına geçip çalışasım var. Tabanı karşıya alarak yapılan hamlelerin neler getireceğini merak edenleri 14 Mayıs akşamı seçim sonuçlarını Gaziantep'te beraber takip etmeye davet ediyorum" dedi.

Yıldız, "Gerekli tüm uyarıları olması gerektiği gibi yapmış bir kardeşiniz olarak son çare sosyal medyada sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Başka bir Parti de siyaset yapmadım, yapmayacağım ama bu seçimle birlikte Genel Merkezimiz bir tercihte bulunmuş olacaktır. Ya tabanı ve emeği tercih edecek yahut seviyesiz, saygısız bir nobran gücü seçecektir. Şu anki listemiz aynı zamanda genel merkezin aynası olmuştur. Yani kafamız baya karışık listesidir bu liste. Gaziantep'i biraz daha ciddiye almanızı öneririm. Biz diğer şehirlere benzemeyiz. Neden Gazi demişler bu şehre araştırın ama okuduğunuz kitaplar yazmaz bu bilgileri" görüşünü dile getirdi.



İYİ Parti Gaziantep Üyesi Tuncay Maraşlı ise paylaşımında, Gürban'a ait paylaşımı tekrarlayarak, ''Gaziantep İYİ Partiden sıralamaya giren,13 aday arkadaşımıza ve Gaziantep teşkilatına soruyorum. Birinci sıraya nasıl oy isteyeceksiniz? Harekete geçmek için ne bekliyorsunuz'' ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve milletvekili aday adayı Murat Dai ise, ''Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz noktada siyasette ilk göz ağrım, gözbebeğim İYİ Parti Gaziantep'te bir bekâ sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. 9 Nisan Pazar günü 14 kişilik milletvekili aday listesi belirlenmiştir. Şahsım dahil, teşkilata yıllarca emeği geçmiş fakat aday listesine girememiş aday adayı yol arkadaşlarımın menfi hiç bir üzüntüsü olmamıştır. Listede yer alan 13 adayımızın hepsi de birbirinden değerli, pırıl pırıl insanlardır. Fakat listenin ilk sırasında kendisine yer verilen aday, sosyal medyada kullandığı dille adeta Türk örf ve aile yapısını alenen aşağılayıcı davranışlar sergilemiş, bir kadın genel başkana sahip olan partimizde kadını aşağılayıcı bir küfür dili kullanmıştır. Bununla birlikte yaptığı bazı ticari faaliyetlerde kamuoyu vicdanını zedelemiş, SPK gibi devletin saygın bir kuruluşu tarafından kendisine bir takım müeyyideler uygulanmıştır. Gaziantep, İYİ Parti'ye gönül vermiş Gaziantepli vatandaşlarımız bu olan bitenleri hakketmemektedir. Genel merkezimizin verdiği bu kararda neden bu kadar ısrarcı olduğu cevabı beklenen bir sorudur ve bu soru cevap bulmadıkça, gereken yapılmadıkça, İYİ Parti'ye gönül vermiş vatandaşların vicdanı zedelenmeye, partimiz her geçen gün Gaziantep'te oy kaybetmeye devam etmektedir. İYİ Parti'ye yıllarını vermiş teşkilat mensupları olarak tavrımız nettir. Parti olarak ilkelerimize ters düşen, Türk örf ve aile yapısına alenen hakaret eden, şaibeli bir adayı kabul etmemiz ve gazi meclise taşımak için çalışmamız beklenmemelidir. Genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in nezdinde genel merkezimize çağrımız bir an önce bu yanlıştan dönülmesi, aday listesinin güncellenmesi yönündedir. Gaziantep halkı ölümü gösterip sıtmaya razı edilmeyi hakketmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

İYİ Parti GİK Adayı Tayfun Angın ise, "Gaziantep 'i hiçe saymak kimsenin haddine değildir.! Doğruları söylemekten korkmayacağız.! Birileri maddi ve makam sahibi olacak diye emek vermedik. Ülkemiz ve gelecek nesiller için, Cumhuriyet için düşünen ve yasayan, hemşerilerimiz var oldukça oyunları bozarız" şeklinde tepkisini gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan danışmanı Doktor Hasan Sami Özvarinli ise, Meral Akşener'in seçim işlerinden sorumlu başdanışmanı paylaşımında Buğra Kavuncu'ya, "Kim bu adamın pazarlığını yaptı? Derhal Türk Milletine yakışmayan bu şahsı listenizden düşürün!" dedi.