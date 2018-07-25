İYİ Parti'de kritik tarih belli oldu

Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni bir açıklama yaparak ‘Kurultayda aday olmama kararım kesindir. Partimiz yoluna yeni yönetimle devam etmeli’ dedi. Bu açıklama üzerine İYİ Parti milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri olağanüstü toplandı, görüşme sürüyor



İYİ PARTİ KURMAYLARI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI



İYİ Parti'yi olağanüstü kongreye götürme kararı alan Meral Akşener'in "Kurultayda aday olmama kararım kesindir. Partimiz yoluna yeni yönetimle devam etmeli" sözleri üzerine, İYİ Parti milletvekili ve genel merkez yöneticileri, İYİ Parti genel merkezinde olağanüstü toplandı. Görüşme sürüyor.

"12 AĞUSTOS TARİHİ ÜZERİNDE..."

İYİ Parti Genel Sekreteri, Sözcüsü Aytun Çıray ise twitter'dan yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Başkanlık Divanı mutat toplantısını yaptı ve Büyük Kurultay'ın 12 Ağustos tarihinde yapılması kararı üzerine çalışmaları gözden geçirdi. Başkanlık Divanı bir kez daha, milletin talebi olan Sayın Meral Akşener'i aday gösterme kararını oybirliği ile teyit etti" dedi.