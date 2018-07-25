0553 313 94 23

İYİ Parti'de kritik tarih belli oldu

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrası milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri olağanüstü toplandı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:21
İYİ Parti'de kritik tarih belli oldu

Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni bir açıklama yaparak ‘Kurultayda aday olmama kararım kesindir. Partimiz yoluna yeni yönetimle devam etmeli’ dedi. Bu açıklama üzerine İYİ Parti milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri olağanüstü toplandı, görüşme sürüyor


İYİ PARTİ KURMAYLARI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

İYİ Parti'yi olağanüstü kongreye götürme kararı alan Meral Akşener'in "Kurultayda aday olmama kararım kesindir. Partimiz yoluna yeni yönetimle devam etmeli" sözleri üzerine, İYİ Parti milletvekili ve genel merkez yöneticileri, İYİ Parti genel merkezinde olağanüstü toplandı. Görüşme sürüyor.

"12 AĞUSTOS TARİHİ ÜZERİNDE..."

İYİ Parti Genel Sekreteri, Sözcüsü Aytun Çıray ise twitter'dan yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Başkanlık Divanı mutat toplantısını yaptı ve Büyük Kurultay'ın 12 Ağustos tarihinde yapılması kararı üzerine çalışmaları gözden geçirdi. Başkanlık Divanı bir kez daha, milletin talebi olan Sayın Meral Akşener'i aday gösterme kararını oybirliği ile teyit etti" dedi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:21
  1. Meral Akşener
  2. İYİ Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den tepki çeken karar: Ödeme yapmayacağız
    1. BM'den tepki çeken karar: Ödeme..
    2. İçişleri Bakanlığı personel alımı..
    3. Kenan Sofuoğlu'ndan sürpriz ziyaret
    4. TBMM'de bedelli askerlik görüşmeleri..
    5. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    6. Bu nasıl insanlık? 6 aylık bebeği...
    7. Ayşe Ergezen kimdir? Nereli? Daha önce..
    8. İçişleri Bakanlığı personel alımı..
    9. Büyük provokasyon! Yerlere boya döküp..
    10. 'Dört Büyükler'in toplam borcu dudak..
    11. Burası İstanbul'un kalbi! Araçlar..
    12. Genelkurmay Başkanı Güler Malatya'da
    13. İstanbul'da son durum! '10 dakika..
    14. Suudi Arabistan'a şok! Petrol gemisi..
    15. Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı!
    16. Eylemciler sokağa indi: İsrail'den..
    17. Özil ailesinden Erdoğan'ın sözlerine..
    18. Avrupa'da dev transfer resmen..
    19. Tekirdağ'da hareketli anlar!..
    20. İçişleri Bakanlığı 2018 personel alımı..
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama