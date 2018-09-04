İyi Parti'de istifalar sürüyor! Bir istifa da Hatay'dan

İYİ Parti Genel Merkezi'nin, 81 il başkanının yönetimleri ile birlikte istifa etmelerinin istenmesinin ardından Hatay'da il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları toplantının ardından istifalarını sundu.

İYİ Parti Genel Merkezinin, 30 Ağustos'ta 81 il teşkilatının istifa etmesini istemesi üzerine Hatay'da İl Başkanı Mustafa Çığ ve yönetim kurulu üyeleri, son toplantılarını yaparak konuyu değerlendirdi. İl Yönetimi, Genel Merkez'in isteği doğrultusunda istifa etme kararı aldı.



"SAĞLIK SORUNLARIMDAN DOLAYI İSTİFA EDİYORUM"

İstifanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Çığ, sağlık sorunlarından dolayı istifasını sunduğunu açıkladı. Başkan Çığ, "7 Kasım 2017 tarihinde İYİ PARTİ Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildim. 29 Ağustos 2018 günü, sağlık sorunlarım nedeniyle İYİ PARTİ Hatay İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğime dair dilekçemi Genel Başkan’ıma arz ettim. Ancak, Başkanlık Divanı’nın 30 Ağustos 2018 tarihinde aldığı 81 ilin İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin istifalarının tavsiyesi kararı gereği görevimden resmen ayrılıyorum" dedi.



"ARKAMDAN KUYUMU KAZANLARA HAKKIM HELAL DEĞİL"

İYİ Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Çığ, "İYİ Parti Kurucu İl Başkanlığı görevini kabul ederken sadece milletimin geleceğini düşündüm. Allah şahittir; mevki, makam düşünmedim. Aklımdan bile geçirmedim. Partime sağlığımı, alın terimi, maddi ve manevi desteklerimi milletim için verdim. Milletime hakkımı helal ediyorum. Diğer yandan, “Ben beraber yola çıktığım insanlara ihanet etmem” deyip de, arkamdan kuyumu kazanlara da asla hakkımı helal etmiyorum" açıklamalarında bulunarak istifasını sunduğunu kamuoyuna duyurdu.